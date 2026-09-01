El agotamiento y la represión frenan las protestas en Cuba a pesar del récord de apagones

Residentes permanecen sentados y acostados en camas instaladas en una calle del barrio Centro Habana, tras el derrumbe parcial del edificio donde vivían, en La Habana, el 30 de julio de 2026.

A pesar de registrar niveles récord en el déficit de generación eléctrica y un empeoramiento acelerado en el desabastecimiento de alimentos, las protestas de calle en Cuba registraron un sensible descenso durante el mes de agosto.

Según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos ( OCC ), en el octavo mes del año se contabilizaron 34 manifestaciones presenciales, frente a las 72 documentadas en julio y las 107 de junio.

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Asimismo, del total de 1,185 expresiones contestatarias y denuncias compiladas, solo 291 constituyeron desafíos directos al Estado policial.

El informe de la organización atribuye esta reducción del 54,2 % en las manifestaciones de calle al severo agotamiento físico y psicológico derivado de la crisis socioeconómica, la cual monopolizó más del 67 % de los reclamos, sumado a la disipación de las expectativas que habían despertado las advertencias de la administración estadounidense de Donald Trump tras las acciones militares ejecutadas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de año.

Detalle de los focos de conflicto y crisis social

El monitoreo del OCC evidencia el deterioro continuo de los servicios básicos y las condiciones de vida en la institución educativa isla a lo largo del mes:

Colapso de servicios públicos y apagones: la categoría de servicios públicos sumó 236 denuncias, encabezadas por los frecuentes cortes de electricidad que en sectores como Lawton, en La Habana, alcanzaron hasta 137 horas acumuladas sin servicio en una semana. La capital registró 25 protestas callejeras contenidas por el despliegue de las fuerzas antidisturbios "Boinas Negras".

Crisis alimentaria e inflación: las manifestaciones vinculadas a la escasez de alimentos e inflación escalaron a 218 en agosto, impulsadas por la retirada repentina de los topes de precios gubernamentales que encareció productos de primera necesidad como el aceite y los huevos.

Inseguridad y violencia: las denuncias por inseguridad ciudadana subieron a 177 casos. La violencia criminal dejó un saldo de 38 fallecidos en el mes, con un incremento en los robos con fuerza de vehículos de transporte personal favorecidos por la penumbra de los apagones.

Represión y control digital: se registraron 100 actos represivos en el periodo, en el marco de la entrada en vigor de una normativa del Ministerio del Interior (MININT) que autoriza la recolección de datos biométricos (voz, iris y rostro) e identidad digital para el monitoreo de usuarios en redes sociales.

Pese a la baja temporal en la frecuencia de las concentraciones, analistas citados en el informe señalan que la tregua en las calles resulta coyuntural, debido a que las causas estructurales del colapso energético, la falta de insumos médicos para afrontar brotes como el dengue y la precariedad económica continúan profundizándose sin alternativas de solución por parte del régimen.