Casa convertida en boutique escondía 2.300 artículos falsificados en Miami-Dade

MIAMI. - Una habitación acondicionada como tienda, una cuenta de Instagram para captar compradores y una unidad de almacenamiento repleta de mercancía formaban parte de una presunta operación de venta de artículos falsificados descubierta por las autoridades en el noroeste de Miami-Dade.

Liudmila Pérez-Labrada, de 36 años, fue arrestada y acusada de falsificación de marcas privadas en un caso que involucra aproximadamente 2.300 productos, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

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El valor minorista de la mercancía habría alcanzado unos $1.74 millones si todos los artículos fueran auténticos, según la evaluación realizada por investigadores de las firmas afectadas. La cifra no representa el precio real de las imitaciones ni los ingresos atribuidos a la acusada.

Una denuncia abrió la investigación

El caso comenzó en febrero, después de que Crime Stoppers recibiera información sobre el almacenamiento y venta de productos falsificados en una vivienda de la cuadra 3100 de Northwest 81st Terrace.

Los detectives vincularon el domicilio con una cuenta de Instagram llamada “Elegance and Glamour”, que presuntamente era utilizada por Pérez-Labrada para exhibir mercancía, recibir pedidos y coordinar entregas.

Como parte de la investigación, un detective privado realizó varias compras encubiertas entre febrero y junio. Entre los productos adquiridos figuraban una cartera Louis Vuitton por $211, cuyo modelo auténtico cuesta alrededor de $1,460; un bolso Gucci vendido en $230 y trajes de baño Louis Vuitton ofrecidos por $65.

Representantes de Louis Vuitton, Gucci y Alo examinaron las piezas y determinaron que eran falsificaciones, de acuerdo con el reporte de arresto.

Las autoridades también revisaron registros asociados con el número de teléfono empleado para recibir pagos. Entre el 1 de noviembre de 2025 y el 14 de abril de 2026 se habrían registrado más de 570 depósitos mediante Zelle, por un total superior a $112.000.

Una compradora llegó durante el registro

Los detectives ejecutaron una orden de allanamiento el 22 de julio. Dentro de la residencia encontraron una habitación organizada como establecimiento comercial, con bolsos, ropa, calzado, joyas, gafas y accesorios expuestos para los clientes.

Mientras se desarrollaba el operativo, una mujer llegó al inmueble y declaró que pretendía comprar mercancía después de observarla en Instagram. Una inspección posterior en una unidad de almacenamiento cercana permitió localizar más productos.

El inventario portaba nombres como Chanel, Dior, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Prada, Balenciaga, Cartier, Fendi, Nike y Tiffany & Co., entre otras marcas.

Pérez-Labrada ya había sido arrestada en julio de 2025 por una investigación similar. En el nuevo proceso, una jueza encontró causa probable y fijó una fianza de $7.500.

La legislación de Florida clasifica como delito grave de segundo grado los casos con al menos 1.000 artículos falsificados o un valor minorista igual o superior a $20.000.