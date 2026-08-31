Washington anuncia cita de Trump con empresarios petroleros tras acuerdo histórico con Venezuela

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recibirá el martes en la Casa Blanca a altos ejecutivos de la industria petrolera, tras el acuerdo alcanzado con Venezuela mediante el cual EEUU obtendrá el control de una parte de la producción de crudo del país suramericano.

"El presidente se reunirá con líderes de la industria para colaborar en las mejores maneras de aumentar la capacidad de refinación, consolidar aún más el dominio energético estadounidense en toda la cadena de suministro y reducir los precios para el pueblo estadounidense", declaró Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, este lunes.

En el encuentro también participarán el secretario del Interior, Doug Burgum, y el secretario de Energía, Chris Wright. El objetivo de la reunión es lograr que el aumento de la producción petrolera se traduzca en una reducción de los precios de la gasolina en Estados Unidos.

La gobernante interina Delcy Rodríguez dijo que el acuerdo traerá inversiones por más de $100.000 millones, así como un ingreso en tributos para el Estado venezolano de unos $209.000 millones

La reunión con representantes del sector petrolero se dará luego de que Trump anunció el viernes un acuerdo con Venezuela por el cual Estados Unidos controlará algo más del 20% de las reservas probadas de crudo venezolano. "Los Estados Unidos de América acaban de firmar un acuerdo con Venezuela sobre ¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA MUNDIAL!", dijo el mandatario republicano.

Según Trump, ambos países acordaron que Estados Unidos obtuviera "el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense".

El mandatario acusa a grandes petroleras, como ExxonMobil y Chevron, de obtener ganancias excesivas mientras mantienen elevados los precios de la gasolina, que se han disparado por la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El secretario de Estado, Marco Rubio, consideró el acuerdo con Venezuela una "gran victoria" para reducir la factura de combustible para los estadounidenses, que se ha disparado con la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, los expertos estiman que el impacto en las gasolineras podría tardar en hacerse notar.

Venezuela ante la OPEP

Trump indicó este lunes que la decisión sobre la permanencia o no de Venezuela como miembro de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), tras el acuerdo por el cual Washington controlará un 20% de las reservas probadas del país latinoamericano, depende del Gobierno interino de Venezuela

"No lo sé, eso depende de ellos. Eso va a ser una decisión suya", respondió Trump al ser preguntado por medios.

El mandatario estadounidense puntualizó: "Tenemos una gran relación con Venezuela. En cierto sentido, formamos un equipo: extraemos millones y millones de barriles de petróleo que se envían a Houston, a Luisiana y a muchos otros lugares de Estados Unidos y de todo el mundo; estamos ganando una fortuna y ellos también", dijo en alusión a Venezuela.

La inversión

Delcy Rodríguez precisó el sábado que el acuerdo con Venezuela se aplicará durante 25 años. Señaló que abarca 17 campos petroleros y aportará al país más de 100.000 millones de dólares de inversión y alrededor de 19 dólares por barril producido.

La producción petrolera ha aumentado un 29,8% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios. Sin embargo, se mantiene lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado. La industria petrolera fue destruida por el chavismo durante casi tres décadas debido a que se convirtió en la chequera para los países que integraban el Socialismo del Siglo XXI y a la rampante corrupción.

Rodríguez dirige Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa, el pasado 3 de enero, tras la Operación de Resolución Absoluta de las fuerzas militares estadounidenses.

FUENTE: Con información de EFE/AFP