Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas

MIAMI.— La tormenta tropical Edouard podría fortalecerse considerablemente antes de alcanzar este martes la costa de Texas, según la actualización emitida a las 5:00 a. m. EDT por el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El centro del ciclón se encontraba aproximadamente 65 millas al sur-sureste de Cameron, Luisiana, y 90 millas al sureste de Port Arthur, Texas. Presentaba vientos máximos sostenidos de 40 mph, avanzaba hacia el oeste-noroeste a 8 mph y mantenía una presión central mínima de 1,005 milibares.

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Aunque su intensidad no había variado desde el aviso anterior, la estructura interna mostraba señales de mejor organización. Imágenes de radar y satélite permitían distinguir un pequeño núcleo cerca del centro, característica que podría favorecer cambios rápidos antes de que la tormenta llegue a tierra, según los expertos.

Pronostican un fortalecimiento considerable

El NHC proyecta que Edouard podría alcanzar vientos cercanos a 65 mph durante la tarde, todavía por debajo de los 74 mph necesarios para convertirse en huracán. Sin embargo, la posibilidad de una intensificación mayor no se descarta debido a su reducido tamaño, las aguas cálidas y la baja cizalladura atmosférica.

Una vigilancia de huracán permanece vigente desde High Island, Texas, hasta Cameron, Luisiana. También rige un aviso de tormenta tropical desde Port Bolivar hasta la línea divisoria entre las parroquias de Vermilion e Iberia, en Luisiana.

El pronóstico sitúa el centro cerca de la costa durante la tarde o primeras horas de la noche. Después de ingresar a territorio estadounidense, Edouard debería debilitarse rápidamente, convertirse en depresión tropical el miércoles y disiparse hacia el jueves.

Inundaciones, marejada y fuertes vientos

Edouard podría dejar entre tres y seis pulgadas de lluvia sobre la costa alta de Texas y sectores del este del estado, con acumulados aislados de hasta nueve pulgadas. En el extremo suroccidental de Luisiana se esperan entre dos y tres pulgadas.

El NHC advierte que estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas, bajas o con drenaje deficiente. También existe la posibilidad de desbordamientos de ríos.

La marejada podría elevar el agua entre tres y cinco pies desde High Island hasta la línea Vermilion-Cameron. En sectores situados más al este, hasta Morgan City, el aumento previsto sería de uno a tres pies.

Sin amenaza directa para Florida

Edouard no representa una amenaza directa para Florida, debido a que su trayectoria se mantiene sobre el noroeste del Golfo. El NHC tampoco vigila otras áreas con posibilidades de formación ciclónica en el Atlántico durante los próximos siete días.

Los remanentes de Dolly ya no aparecen en el panorama de desarrollo tropical, lo que indica que no se espera su regeneración.

No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional en Miami anticipa que su humedad alcanzará el sur de Florida desde mediados de semana. Las probabilidades de lluvia podrían subir a entre 80% y 90%, con aguaceros fuertes y riesgo de inundaciones localizadas hasta el fin de semana.