El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos golpearía a Irán "con fuerza" después de que ambos países reanudaran sus ataques cruzados. Y así ha sucedido.

Por su parte, el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, consideró que continuar con la guerra con Washington no beneficiará a su país, pero se ha demostrado que el gobierno civil no tiene poder real en las determinaciones sobre la guerra entre Washington y Teherán. Quienes realmente gobiernan, como ocurre desde 1979, son los ayatolás, que llegaron al poder ese año tras un golpe de estado contra el sah Mohammad Reza Pahlavi.

Seis meses después del inicio del conflicto, Irán ha bloqueado en varias ocasiones el estratégico Estrecho de Ormuz.

La asfixia económica

Por un segundo período que comenzó hace más de una semana, Washington retomó el cerco contra los puertos iraníes y al mismo tiempo una intensa ofensiva financiera mediante sanciones a todas las entidades, países o bancos que operen las finanzas del mercado petrolero iraní con el propósito de asfixiar económicamente al régimen de los ayatolás y en especial a su brazo armado, la llamada Guardia Revolucionaria Islámica.

Estados Unidos atacó la isla de Larak antes de que militares iraníes pusieran bombas en el Estrecho de Ormuz, una estrategia que utilizó la Guardia Revolucionaria durante el inicio de la ofensiva de la Casa Blanca como respuesta a las acciones de interferencia de los radicales islámicos en la vía libre para el comercio internacional.

Teherán, a su vez, lanzó drones y misiles que fueron interceptados contra puntos militares estadounidenses el Medio Oriente

Este intercambio de ataques, el primero de este tipo en un mes, aumentó el temor de una intensificación en la guerra.

"Vamos a golpearlos con fuerza", dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él. "Habrá una respuesta".

Washington indicó que había dirigido sus ataques contra lanzacohetes iraníes situados en la isla de Larak, para impedir que Teherán colocara minas en el Estrecho de Ormuz.

Irán lanzó drones contra Jordania y Emiratos Árabes Unidos, que apuntaron, según Teherán, contra fuerzas estadounidenses. Horas después, el presidente Pezeshkian abogó por el diálogo, que hasta ahora sólo ha servido para que los extremistas islámicos ganen tiempo.

Las promesas

"Seguimos 'esforzándonos' por encontrar un acuerdo. Consideramos que continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región", declaró el presidente iraní antes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán.

"Creemos que la solución reside en el diálogo, y que todas las capacidades deben movilizarse para evitar la extensión del conflicto", añadió la presidencia iraní; algo que hasta ahora no ha sido posible por los extremistas islámicos que responden a los ayatolás. Hasta el momento, las presuntas intenciones de solución pacífica por parte de Teherán se han quedado en promesas y quizás en estrategias de guerra para ganar tiempo frente a EEUU.

El ejército de Jordania dijo que había interceptado ocho misiles, sin precisar su procedencia.

Teherán lanzó varios drones contra una base aérea en Emiratos Árabes Unidos. Todos fueron interceptados.

Estos ataques se producen tras semanas en las que las hostilidades perdieron intensidad por la opción de ahogamiento financiero y económico de EEUU.

No obstante, hubo intercambios esporádicos de disparos en la región, sobre todo en el Estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Previamente, Trump había considerado este lunes en su plataforma Truth Social que Irán es "oficialmente una nación fallida".

"No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen moneda, no están pagando a sus soldados ni a la policía, la inflación está en el 300% y sus dirigentes se encuentran en un caos total. Son incapaces de representar adecuadamente al país", escribió.

El Estrecho de Ormuz

En Ormuz, un paso marítimo libre internacional por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, ocurren ataques esporádicos por parte de los militares iraníes que intentan franquearlo.

El presidente Trump afirma que EEUU tiene el "control total" del Estrecho de Ormuz e incluso lo ha calificado como territorio de Estados Unidos, después de que Washington anunciara la semana pasada que había terminado de despejar explosivos de la vía marítima.

Los asesinos iraníes afirmaron este lunes que un petrolero se incendió cerca del Estrecho de Ormuz tras haber golpeado dos minas navales.

Horas después el ejército estadounidense desmintió esa información y aseguró que "ningún barco ha chocado contra minas en esa vía marítima".

"Ningún barco ha chocado contra minas en el estrecho de Ormuz", indicó el Mando Central de Estados Unidos en X.

La desinformación

Iran utiliza una amplia campaña de desinformación apoyada por medios de extrema izquierda en el mundo que replican las falsas noticias.

La guerra estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que atacó a varios países del Golfo aliados de Washington ahora y antes de Irán.

Un alto el fuego en abril puso fin a cerca de 40 días de intensos bombardeos, y en junio se alcanzó un protocolo de acuerdo destinado a poner fin definitivamente al conflicto, que fue roto por los extremistas al atacar cuatro buques comerciales en Ormuz.

Desde ese entonces, cualquier negociación ha quedado en un punto muerto, después de que el Presidente rechazara las artimañas de Teherán en las supuestas intenciones de negociaciones, cuando en realidad no quieren ningún acuerdo definitivo y menos cumplirlo.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.