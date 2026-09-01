Florida prevé ejecutar a un reo tras casi 50 años en el corredor de la muerte

MIAMI.— Florida tiene previsto ejecutar este martes a Harold Gene Lucas, de 74 años, uno de los presos con más tiempo en el corredor de la muerte del estado, después de que decidiera no continuar los procedimientos judiciales disponibles para intentar detener el cumplimiento de la sentencia.

La ejecución mediante inyección letal está programada para las 6:00 p. m. en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Si se realiza, será la número 14 en el nivel estatal durante 2026, más de la mitad de las 23 registradas hasta ahora en Estados Unidos.

EN DORAL Byron Donalds desestima reabrir caso Hope Florida y centra su campaña en el costo de vida

Crimen cometido en 1976

Lucas fue declarado culpable del asesinato de Anthia Jill Piper, de 16 años, y de dos cargos de intento de asesinato por el ataque ocurrido el 14 de agosto de 1976 en Bonita Springs, al sur de Fort Myers.

De acuerdo con los expedientes judiciales, Lucas conocía a Piper desde hacía varios años y había trabajado para su familia. Días antes del crimen, había sido arrestado por entrar sin autorización a la vivienda de la adolescente y posteriormente habría pronunciado amenazas contra ella.

Piper pidió a dos amigos, Terri Rice y Richard Byrd Jr., que permanecieran en su casa para acompañarla. Lucas llegó armado con un rifle, disparó varias veces contra la joven y luego hirió a los otros dos adolescentes. Fue detenido al día siguiente.

Un jurado lo declaró culpable en enero de 1977 y recomendó la pena capital por unanimidad. La condena por asesinato se mantuvo, pero distintas decisiones relacionadas con la fase de sentencia obligaron a repetir parcialmente el proceso. Lucas recibió cinco sentencias de muerte entre 1977 y 1990.

Renunció a nuevas impugnaciones

Después de que el gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución el 30 de julio, Lucas pidió cerrar los procedimientos pendientes y renunció a la revisión de tribunales superiores.

Un juez aceptó la solicitud el 10 de agosto. El condenado explicó que llevaba cerca de medio siglo esperando la ejecución y que no deseaba prolongar el caso. Por esa decisión no se anticipan recursos de última hora ante la Corte Suprema de Florida o la Corte Suprema de Estados Unidos.

Petición de clemencia

La Conferencia de Obispos Católicos de Florida solicitó a DeSantis suspender la ejecución y conmutar la sentencia por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Michael Sheedy, director ejecutivo de la organización, reconoció la gravedad del crimen, pero sostuvo que una condena de por vida protegería a la sociedad sin recurrir a la pena capital. Hasta la mañana del martes, el gobernador no había anunciado una conmutación.

Florida realizó 19 ejecuciones en 2025, la cifra anual más alta desde que el estado restableció la pena de muerte en 1976. Otras dos están previstas para septiembre: Daniel Owen Conahan Jr., el día 10, y Curtis Wilkie Beasley, el 29.