martes 1  de  septiembre 2026
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

El general de ejército que en mayo de este año fue encausado en EEUU por un crimen de estado, estaría siendo asistido para mantenerlo con vida, según información confidencial

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.

AFP
Por ILIANA LAVASTIDA

Gravemente enfermo, asistido con equipos para mantenerlo con vida, afectado al parecer por un accidente cerebro vascular, sería el estado en el que permanece el general de ejército Raúl Castro, según informes llegados a la redacción de Diario Las Américas.

En días recientes había circulado el rumor de que el menor de los hermanos Castro habría fallecido, sin embargo, la realidad hasta este momento es que se encuentra muy delicado de salud, a partir de una información filtrada que no deja lugar a especulaciones.

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Raúl Castro permaneció como primera figura del régimen de forma interina tras la designación hecha por su hermano Fidel Castro en julio de 2006, y asumió la responsabilidad de manera oficial en 2008, hasta abril de 2018 que fue sucedido en el cargo por Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En junio pasado arribó a la edad de 95 años. En abril de 2021 a través de un reporte del periódico ABC de España se conoció que padecía de un cáncer de esófago y recto, además, reseñaba la información, también habría estado aquejado de una fuerte cirrosis hepática atribuida a una extensa adicción al consumo de alcohol.

El segundo al mando

Después de enero de 1959 y a partir de los desplazamientos, destituciones y desapariciones de los que fueron objeto muchas de las figuras que acompañaron a Fidel Castro desde el asalto al cuartel Moncada, la expedición del yate Granma, el alzamiento en la Sierra Maestra y finalmente el ascenso al poder, Raúl Castro emergió como segundo hombre de la llamada revolución cubana.

Tras la muerte de Fidel Castro en noviembre de 2016, durante una entrevista concedida a este rotativo, Juanita Castro, una de las hermanas exiliadas de los dos hombres que por más seis décadas han mantenido en manos de su familia el control de la isla de Cuba, al referirse a sus dos hermanos definió las características que los acercaban y a la vez, los diferenciaban.

Fidel siempre puso en primer lugar sus intereses propios, ni siquiera a la familia, definió Juanita en sus declaraciones y dejó claro: sembró mucho odio entre los cubanos. Raúl, recordó Juanita en su conversación, de niño y joven era muy diferente a Fidel, sin embargo siempre lo idealizó y le fue incondicional en todo.

Después de 2018, aunque Diaz-Canel fue designado para figurar como presidente, el poder tras las sombras en Cuba continuó en manos de Raúl Castro o, de sus incondicionales. De hecho, el conglomerado militar GAESA, que controla el grueso de la economía del país permanece a resguardo de figuras de absoluta confianza del general de ejército, como permaneció durante mucho tiempo y hasta su fallecimiento, bajo el mando del general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas quien estuvo casado con una de las hijas de Raúl Castro.

Raúl Castro encausado

En febrero de 2026 se conmemoró el aniversario 30 del derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, cuya pulverización en aguas internacionales estuvo a cargo de aviones de guerra cubanos bajo las órdenes del entonces ministro de Defensa, Raúl Castro. Castro fue encausado por la justicia estadounidense quien formalmente lo declaró culpable de un crimen de estado, el 20 de mayo pasado, en la Torre de la Libertad en Miami.

En fecha más reciente cuando la administración estadounidense ha arreciado sus políticas contra el régimen de La Habana y a la vez, ha trascendido información acerca de diálogos entre EEUU y Cuba, que den paso a un eventual desmonte de la dictadura en la isla, la presencia de los intereses de Raúl

Castro y todos quienes integran esa dinastía familiar, se han intuido por el protagonismo concedido en este nuevo escenario a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto mayor del general y quien se desempeñara como jefe de su escolta.

Ante la inminencia de un probable deceso de Raúl Castro, la última figura de esa familia directamente ligada a la llamada generación de los históricos de la revolución, un posible escenario de guerra de poderes en Cuba se podría predecir, tal como su propia hermana no dudó en vaticinar tras la muerte de Fidel, “imagino las rencillas internas que estarán teniendo lugar allí en estos momentos,” dijo entonces Juanita Castro. No debe ser diferente en estos momentos mientras la ley biológica pone fin a los días del heredero político que Fidel Castro eligió, por encima incluso de cualquiera de sus hijos.

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