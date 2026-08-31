Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, para abordar la situación en la isla, sobre la que la Administración norteamericana presiona para que emprenda cambios políticos y económicos.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana detalló en redes sociales que Hammer se reunió con Rubio para "informarle sobre la situación actual en Cuba" y tratar el respaldo de Washington "a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad y con dignidad".

Ambos también analizaron la transferencia de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, destinó a Cuba a través de organizaciones como Cáritas, con el objetivo de evitar que esos recursos lleguen a manos del régimen de La Habana.

Crisis energética

Tras la captura en enero de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos impuso un bloqueo energético a Cuba que ha agravado la crisis económica y social del país, mientras Trump ha amenazado con tomar el control de la isla.

Por su parte, el régimen comunista de La Habana defiende que solo el pueblo cubano puede tomar decisiones sobre su futuro y denuncia que Estados Unidos prepara el terreno para justificar una eventual intervención militar.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, debido a la falta de inversión y la corrupción, una crisis agravada desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

Este lunes, Cuba enfrenta otra jornada de prolongados apagones por toda la isla y el mayor corte del suministro apagará simultáneamente el 73 % del país en el horario de mayor demanda —en la tarde-noche—, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Esta es una de las tasas más elevadas de afectación reportadas en una jornada desde que comenzaron a publicarse las estadísticas energéticas en 2022. El último récord de cortes eléctricos ocurrió el pasado 29 de julio cuando el mayor apagón del día desconectó simultáneamente el 74 % de la isla.

El régimen cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", con apagones que superaron la víspera las 30 horas continuas en La Habana, según el parte diario de la UNE.

.@USEmbCuba Chief of Mission Mike Hammer met with @SecRubio and provided an update on the current situation in Cuba as well as our efforts to deliver USD 100 million in humanitarian assistance through Caritas and continuing support for the aspirations of the Cuban people to live… pic.twitter.com/HyQYF3QITh — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) August 31, 2026

FUENTE: Con información de EFE