lunes 31  de  agosto 2026
Política

Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

El objetivo de la reunión fue "informar sobre la situación actual en Cuba" y tratar el respaldo de Washington "a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad y con dignidad".

El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

EFE
Por Julián Varela

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington al jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer, para abordar la situación en la isla, sobre la que la Administración norteamericana presiona para que emprenda cambios políticos y económicos.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana detalló en redes sociales que Hammer se reunió con Rubio para "informarle sobre la situación actual en Cuba" y tratar el respaldo de Washington "a las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad y con dignidad".

Lee además
Cudeiro Fernández reaparece en la televisión oficialista de la isla.
PRÓFUGO

Acusado de robo en Texas reaparece en Cuba como próspero productor de café
Una persona baja por una escalera adornada con pinturas de temática revolucionaria en el restaurante La Guarida —uno de los restaurantes cubanos más conocidos internacionalmente, situado en el edificio de La Habana que apareció en la película cubana *Fresa y chocolate*— el 21 de agosto de 2026.
CRISIS ECONÓMICA

Tener un restaurante en Cuba es un negocio para "valientes"

Ambos también analizaron la transferencia de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, destinó a Cuba a través de organizaciones como Cáritas, con el objetivo de evitar que esos recursos lleguen a manos del régimen de La Habana.

Crisis energética

Tras la captura en enero de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos impuso un bloqueo energético a Cuba que ha agravado la crisis económica y social del país, mientras Trump ha amenazado con tomar el control de la isla.

Por su parte, el régimen comunista de La Habana defiende que solo el pueblo cubano puede tomar decisiones sobre su futuro y denuncia que Estados Unidos prepara el terreno para justificar una eventual intervención militar.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, debido a la falta de inversión y la corrupción, una crisis agravada desde enero por el asedio petrolero de EEUU.

Este lunes, Cuba enfrenta otra jornada de prolongados apagones por toda la isla y el mayor corte del suministro apagará simultáneamente el 73 % del país en el horario de mayor demanda —en la tarde-noche—, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Esta es una de las tasas más elevadas de afectación reportadas en una jornada desde que comenzaron a publicarse las estadísticas energéticas en 2022. El último récord de cortes eléctricos ocurrió el pasado 29 de julio cuando el mayor apagón del día desconectó simultáneamente el 74 % de la isla.

El régimen cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", con apagones que superaron la víspera las 30 horas continuas en La Habana, según el parte diario de la UNE.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Los cubanos en la Edad de Piedra

Rubio : EEUU ofrece toda la ayuda humanitaria necesaria a Nepal

Rubio exige a su homólogo mexicano "medidas decisivas" para desarmar a los cárteles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Labores de rescate tras la riada en Nepal. Las condiciones son adversas. El terreno es lodo y la neblina impede la visualización.     
REPORTE

Tragedia en Nepal, cifra de muertos supera los 900 y hay casi 5 mil desaparecidos

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto al portero Emiliano Martínez, número 23, tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026, disputado en el Miami Stadium de Miami Gardens, el 3 de julio de 2026. 
FÚTBOL

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

El primer ministro de España, Pedro Sánchez, hace gestos mientras se dirige a los periodistas después de reunirse con el rey Felipe VI de España en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca, España, el 29 de julio de 2026.
CRISIS MIGRATORIA

Pedro Sánchez cambia su discurso sobre Ceuta y descarta implicación de Marruecos

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca. 
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU responderá a las nuevas acciones de un Irán asfixiado"

Te puede interesar

Liudmila Pérez-Labrada
MARCAS DE LUJO

Casa convertida en boutique escondía 2.300 artículos falsificados en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
El jefe de la misión diplomática estadounidense en Cuba, Mike Hammer (i) saludando al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Política

Rubio se reúne con el representante de EEUU en Cuba para abordar la situación en la isla

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca. 
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU responderá a las nuevas acciones de un Irán asfixiado"

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia
DOBLE RIESGO

AL97 amenaza Texas y Luisiana; Dolly pone a Florida bajo vigilancia

Una funcionaria realiza pruebas al agua de mar en Florida
PRECAUCIÓN

Alerta sanitaria mantiene fuera del agua a bañistas en Crandon Park North en Miami