El colapso eléctrico se agrava en Cuba: prevén afectaciones para 65% de la Isla

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024.

LA HABANA.– Cuba enfrenta este sábado una nueva jornada de apagones masivos, con una afectación simultánea prevista de hasta 65% del país durante el horario de mayor consumo, en medio de una crisis energética que ha reducido drásticamente las horas de servicio eléctrico para millones de cubanos.

La Unión Eléctrica (UNE), entidad estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas, estima que durante el horario de máximo consumo tendrá disponibles apenas 1.140 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.250 MW. La diferencia, de unos 2.140 MW, deberá ser desconectada para evitar un colapso desordenado del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

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La magnitud del déficit refleja el deterioro de la infraestructura eléctrica de la isla y se suma a una crisis que mantiene a amplios sectores de la población sometidos a extensas interrupciones del servicio.

Diez unidades termoeléctricas fuera de servicio

De acuerdo con el reporte de la UNE citado por EFE, 10 de las 16 unidades de generación termoeléctrica de Cuba permanecen fuera de servicio este sábado debido a averías o labores de mantenimiento.

Las termoeléctricas representan alrededor de 40% de la generación eléctrica del país y buena parte de sus instalaciones acumula décadas de explotación, con dificultades para recibir mantenimiento e inversiones suficientes para garantizar su funcionamiento.

La falta de capacidad de generación provoca que las averías en una unidad tengan un impacto considerable sobre un sistema que opera con márgenes cada vez más reducidos.

A esto se suma la dependencia de combustibles importados para una parte importante de la generación mediante motores y otras instalaciones. Según las estimaciones citadas por EFE, Cuba necesita algo más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, mientras que la producción nacional ronda los 40.000 barriles por día.

Un sistema eléctrico al límite

La generación mediante motores, que depende principalmente de diésel y fueloil importados, representa aproximadamente otro 40% de la matriz energética cubana. El resto procede de gas y fuentes renovables, entre ellas la energía solar, sector que el régimen cubano ha intentado ampliar con apoyo de China.

La combinación de instalaciones envejecidas, falta de inversiones, dificultades para obtener piezas y combustible y recurrentes averías ha convertido los apagones en un problema cotidiano para los cubanos.

El propio régimen cubano ha calificado de "crítica" la situación del Sistema Electroenergético Nacional, mientras la población enfrenta jornadas en las que las interrupciones pueden superar ampliamente las horas con suministro eléctrico estable.

La actual crisis, en la Isla, combina la escasez de combustible con un sistema eléctrico que arrastra problemas estructurales y cuya capacidad de respuesta se ha deteriorado progresivamente.

Mientras el régimen busca responsabilizar principalmente a las sanciones estadounidenses, los apagones continúan golpeando a hogares y empresas cubanas, afectando actividades económicas, conservación de alimentos, servicios y la vida cotidiana de la población.

La jornada de este sábado vuelve a mostrar la profundidad del problema: Cuba necesita más del doble de la capacidad de generación eléctrica que prevé tener disponible durante el momento de mayor demanda.

FUENTE: Con información de EFE/DIARIO DE CUBA