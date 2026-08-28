Una cubana devuelve a Montana a las semifinales de Miss USA 68 años después

Lisbeth Fernández, en el momento de la coronación como Miss Montana 2026.

MIAMI.- Durante casi siete décadas, Montana permaneció fuera de las semifinales de Miss USA. Esa prolongada ausencia terminó en Miami con la clasificación de la cubana Lisbeth Fernández.

La joven de 28 años avanzó al Top 20 durante la gala realizada el jueves 27 de agosto en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, sede de la edición número 75 del concurso.

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El estado no superaba el primer corte desde 1958, cuando Sharon D. Tietjen fue elegida entre las 15 semifinalistas. Antes de ella, Valerie Jackson había llegado al Top 10 en 1952 y Dawn Oney integró el grupo de las 20 seleccionadas dos años después.

Fernández añadió así el cuarto resultado favorable de Montana en la historia de la competencia y puso fin a la racha más extensa sin clasificaciones que permanecía activa.

Nacida en Consolación del Sur, Pinar del Río, y residente en Pinecrest, llegó a la cita por una ruta poco convencional. La organización la designó Miss Montana USA 2026 mediante una convocatoria abierta, sin celebrar previamente un concurso estatal.

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Su nombramiento se produjo el 30 de julio, semanas después de participar como Miss Pinecrest en Miss Florida USA. La selección le permitió acceder al escenario donde se reunieron las delegadas de los estados y el Distrito de Columbia.

La cubana ya era conocida dentro de los concursos de belleza de su comunidad. En 2025 representó a Pinar del Río en Miss Universe Cuba y terminó como primera finalista de la edición ganada por Lina Luaces.

Más allá de su trayectoria sobre las pasarelas, posee un título en Teología del New Orleans Baptist Theological Seminary y cursa estudios relacionados con inteligencia gubernamental. También trabaja como conferencista y emprendedora, mientras mantiene entre sus aspiraciones profesionales convertirse en diplomática estadounidense.

Su discurso público ha estado marcado por la experiencia migratoria, la fe y la defensa de mayores oportunidades para las mujeres hispanas. En sus intervenciones reivindica tanto las raíces cubanas como los vínculos con la comunidad del sur de Florida donde creció.

Aunque no avanzó al siguiente corte, su ingreso al Top 20 modificó un registro que permanecía intacto desde hacía 68 años.

La representante de Virginia, Justus Kelley, obtuvo la corona de Miss USA 2026 y se convirtió en la primera madre y la primera mujer casada en ganar el título. Aileen Cerchiara, de Florida, terminó como primera finalista.