Delfos, centro espiritual de los antiguos griegos

Ilustración de la pitia, la sacerdotisa suprema de Apolo, cuyas profecías crípticas y ambiguas guiaban a generales hacia la batalla y podían decidir el destino de imperios.

El aire matutino en las laderas del monte Parnaso transmite una quietud fresca, impregnada del aroma de los pinos, que hace de Delfos el lugar que los antiguos griegos consideraban el centro del mundo y, hace muchos siglos, hogar del célebre Oráculo de Apolo.

Es fácil comprender por qué los antiguos griegos eligieron este impresionante enclave de montaña como el Omphalos, literalmente el “ombligo del mundo”. Abajo, el valle de Pleistos se extiende como un mar de follaje verde pálido, donde extensos olivares se mecen con la brisa de la montaña en dirección a las aguas distantes y resplandecientes del golfo de Corinto.

VIAJES 'La Ilíada' y 'La Odisea' a través de los ojos del viajero de hoy

Al contemplar el valle mientras el sol de la mañana lo ilumina, uno se siente como un antiguo peregrino que llega al límite del universo conocido.

El santuario de Delfos está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1987 debido a la enorme influencia que ejerció en el mundo antiguo, como lo demuestran los numerosos monumentos construidos allí por algunas de las principales ciudades-estado griegas.

Recorriendo la Vía Sagrada

Conocida en las antiguas leyendas como Pito, Delfos fue el corazón espiritual de la Antigüedad clásica. Cuentan historiadores que allí tenía su sede la Pitia, la sacerdotisa suprema de Apolo, cuyas profecías crípticas y ambiguas guiaban a generales hacia la batalla y podían decidir el destino de imperios. Relatos antiguos, como el léxico Suda del siglo X, hablan de Delfina, la feroz serpiente hembra que Apolo mató para apoderarse del santuario.

Un dato aparte: aunque no se puede asegurar que los acontecimientos narrados por Homero ocurrieran exactamente como los describe, la tradición sitúa la guerra de Troya hacia finales de la Edad del Bronce, aproximadamente en el siglo XIII o XII a. C. Homero, sin embargo, habría vivido varios siglos después, probablemente en el siglo VIII a. C., cuando la tradición épica comenzó a quedar fijada por escrito.

“Entonces, Delfos ya se encaminaba a convertirse en uno de los grandes centros religiosos del mundo griego, aunque la institución del oráculo y la Pitia que conocemos históricamente se desarrollaron posteriormente”, comentó la guía de viajes Marianna.

Por ello, no resulta históricamente posible que la Pitia hubiera aconsejado a Agamenón, Menelao, Odiseo u otros protagonistas de aquella expedición, al menos según la cronología histórica que manejamos actualmente.

Hoy, el recorrido sigue la Vía Sagrada, el antiguo camino empedrado que serpentea por las terrazas de la ladera. En la Antigüedad, estaba bordeado por cientos de estatuas de bronce, monumentos de mármol y elaborados tesoros construidos por ciudades-estado rivales para exhibir su riqueza y devoción a Apolo.

Uno de los vestigios más impresionantes es el Tesoro de los Atenienses, cuidadosamente reconstruido a partir de bloques originales de mármol. Fue construido alrededor del año 490 a. C. para conmemorar la victoria sobre los persas en la batalla de Maratón. Sus líneas geométricas y precisas contrastan con el agreste paisaje montañoso que lo rodea.

Más arriba se elevan las imponentes columnas dóricas del Templo de Apolo. Frente a estas ruinas se encuentra el lugar exacto donde, según la tradición, la Pitia se sentaba sobre su trípode sagrado.

Intrigados por los relatos antiguos sobre los estados de trance de la sacerdotisa, geólogos modernos identifican dos fallas tectónicas activas que se cruzan directamente debajo del templo.

“Estas fisuras podrían haber liberado vapores de hidrocarburos ligeros, como el etileno, procedentes de las profundidades de los estratos de piedra caliza, en una fascinante convergencia entre la geología y la religión antigua”, señaló la guía de viaje.

Por encima del templo, la terraza se abre hacia un teatro notablemente bien conservado, con capacidad para unos 5.000 espectadores. Al detenerse en las filas superiores de asientos de mármol, se aprecia el extraordinario diseño acústico: el sonido de los pasos sobre el escenario asciende con facilidad, mientras el amplio panorama del valle sirve de telón de fondo.

Obras maestras del Museo de Delfos

A poca distancia por la carretera de montaña se encuentra el Museo Arqueológico de Delfos, que alberga los tesoros recuperados durante las excavaciones realizadas por la Escuela Francesa de Atenas a partir de la década de 1890.

El Auriga de Delfos: Se cree que fue realizada alrededor del año 470 a. C. para conmemorar una victoria en los Juegos Píticos. Esta estatua de tamaño natural es la joya de la colección. Sus ojos con incrustaciones de vidrio, las delicadas pestañas de bronce y los suaves pliegues de su túnica de cobre se conservaron prácticamente intactos porque un enorme desprendimiento de rocas, ocurrido en 373 a. C., la sepultó bajo los escombros de la montaña.

Se cree que fue realizada alrededor del año 470 a. C. para conmemorar una victoria en los Juegos Píticos. Esta estatua de tamaño natural es la joya de la colección. Sus ojos con incrustaciones de vidrio, las delicadas pestañas de bronce y los suaves pliegues de su túnica de cobre se conservaron prácticamente intactos porque un enorme desprendimiento de rocas, ocurrido en 373 a. C., la sepultó bajo los escombros de la montaña. La Esfinge de Naxos: Una criatura de mármol de unos dos metros de altura, tallada alrededor del año 560 a. C., con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de depredador. Originalmente se encontraba sobre una columna de unos 10 metros de altura, frente al templo de Apolo.

Una criatura de mármol de unos dos metros de altura, tallada alrededor del año 560 a. C., con cabeza de mujer, cuerpo de león y alas de depredador. Originalmente se encontraba sobre una columna de unos 10 metros de altura, frente al templo de Apolo. La Piedra del Ónfalo: Un cono de mármol tallado y cubierto con un elaborado motivo de red anudada, conocido como agrenon. Representaba el punto exacto donde, según la mitología, se encontraron las dos águilas enviadas por Zeus después de volar desde extremos opuestos de la Tierra.

El santuario silencioso de Atenea Pronaia

Antes de marcharse, vale la pena caminar aproximadamente 800 metros hacia el este por la carretera principal hasta llegar al Santuario de Atenea Pronaia. A menudo menos visitada que el santuario principal, esta terraza inferior se encuentra rodeada de tranquilos olivares.

Aquí se levanta el Tholos de Delfos, un templo circular construido en el siglo IV a. C. Tres columnas de mármol permanecen en pie, sosteniendo un fragmento del friso tallado original.

El entorno ofrece una excelente oportunidad para fotografiar el monumento entre los árboles, mientras la luz de la tarde ilumina cálidamente el mármol pentélico frente al impresionante paisaje de los acantilados de Fedríades.

Guía práctica para el visitante