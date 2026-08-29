La Virgen de la Caridad lleva su peregrinación al norte de Miami-Dade y Broward

MIAMI .- La imagen peregrina de la Virgen de la Caridad del Cobre recorrerá este sábado 29 de agosto sectores del norte de Miami-Dade y Broward, durante la segunda caravana organizada por el santuario nacional que lleva su nombre.

La jornada, prevista entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m., acercará a la Patrona de Cuba a diez templos distribuidos entre Miami, Hialeah, Miami Lakes, Miami Gardens, Miramar y Hollywood. En cada parada habrá momentos de oración y recogimiento para las familias que acudan a recibirla.

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El trayecto comenzará a las 10:00 a.m. en St. Dominic Catholic Parish, ubicada en 5909 NW 7th St., en Miami. La comitiva continuará a las 10:45 a.m. por St. Cecilia y llegará a Santa Bárbara a las 11:30 a.m. Ambas congregaciones se encuentran en Hialeah, una de las ciudades con mayor presencia cubana del sur de Florida.

La siguiente visita será a las 12:15 p.m. en St. Benedict. A la 1:30 p.m., los devotos podrán reunirse en Our Lady of the Lakes, en Miami Lakes, y posteriormente, a las 2:15 p.m., en Mother of Our Redeemer.

La ruta proseguirá a las 3:00 p.m. en St. Monica antes de cruzar hacia Broward. St. Bartholomew será la primera escala en ese condado, a las 3:45 p.m., seguida por St. Stephen a las 4:30 p.m. El cierre está programado para las 5:15 p.m. en St. Bernadette Catholic Parish, en Hollywood.

Más que trasladar una representación religiosa entre distintos puntos, la iniciativa busca extender la preparación espiritual para el Día de Nuestra Señora de la Caridad a zonas alejadas de La Ermita, situada junto a la bahía de Biscayne. Los feligreses podrán sumarse en la iglesia más cercana, presentar sus intenciones y acompañar los actos previstos en cada destino.

Programa de eventos, Ermita de la Caridad. Ermita de la Caridad/Miami

La actividad forma parte de “Caminando con Su Pueblo”, lema escogido para las celebraciones de 2026. Su significado se refleja en un itinerario que atraviesa ciudades, vecindarios y límites condales para reunir a creyentes de diferentes generaciones alrededor de una devoción estrechamente vinculada con la historia de Cuba.

La primera salida se realizó el 22 de agosto por el sur de Miami-Dade. Aquel día, la comitiva pasó por nueve iglesias y terminó en el establecimiento Sentir Cubano. Al completar la ruta de este sábado, la Patrona habrá llegado a 19 comunidades religiosas durante dos fines de semana.

Al anunciar el programa, el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, destacó el llamado a vivir la unidad y la esperanza que representa esta advocación mariana.

“Ella siempre camina a nuestro lado. Todos están invitados a acompañarnos en este querido camino de fe”, expresó el sacerdote.

La veneración a Nuestra Señora de la Caridad trasciende el ámbito estrictamente religioso entre los cubanos. Su figura ha acompañado distintos momentos de la historia nacional y, con el paso de las décadas, también se convirtió en referente de identidad, consuelo y pertenencia para quienes abandonaron la isla.

Los veteranos de las guerras de independencia solicitaron en 1915 que fuera reconocida como Patrona de Cuba. El papa Benedicto XV aceptó la petición al año siguiente y estableció su celebración el 8 de septiembre. Desde entonces, la fecha reúne a creyentes dentro y fuera del país.

En Miami, el santuario ha servido como punto de encuentro para varias generaciones del exilio. Levantado gracias al respaldo de la comunidad cubana, el recinto conserva una réplica llegada desde la isla en 1961 y recibe cada año a miles de personas que acuden para agradecer, pedir protección o mantener una tradición heredada de sus familias.

Una vez concluida la caravana, comenzará la novena, que se extenderá del 30 de agosto al 7 de septiembre. Diferentes congregaciones acompañarán diariamente el rosario y la misa durante la preparación para la festividad.

Los actos centrales se desarrollarán el martes 8 de septiembre. La Virgen permanecerá expuesta en el Malecón de La Ermita desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., cuando partirá hacia el Miami-Dade County Fair & Exposition, ubicado en 10901 Coral Way.

Las puertas del recinto ferial abrirán a las 5:00 p.m. El rosario comenzará a las 6:30 p.m., seguido por el desfile de los movimientos apostólicos de la Arquidiócesis de Miami. La entrada de Nuestra Señora de la Caridad está prevista para las 7:30 p.m. y la misa solemne, presidida por el arzobispo Thomas Wenski, se iniciará media hora después.