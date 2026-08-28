Temor por redadas de ICE reduce actividad comercial y vehicular en Doral

MIAMI. - Los reportes sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diferentes sectores de Doral comenzaron a reflejarse en el movimiento de algunos negocios y en la circulación vehicular de una ciudad habitualmente activa durante las tardes y primeras horas de la noche.

La información inicialmente se propagó de boca en boca y mediante videos y mensajes publicados en redes sociales. Sin embargo, DIARIO LAS AMÉRICAS comprobó durante la mañana del viernes la presencia de agentes migratorios en la avenida 107 y la calle 58 del NW.

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Un día antes también se había documentado actividad de ICE en las inmediaciones de la estación de gasolina situada en esa intersección. Residentes de la zona aseguran que los vehículos de los agentes federales han aparecido con frecuencia durante las últimas semanas.

Uno de los casos conocidos es el de Daniel Velázquez, un joven venezolano con una solicitud de asilo pendiente que fue detenido el martes cuando se dirigía a su trabajo. Según su familia, los agentes llegaron hasta él después de verificar la matrícula del vehículo que conducía.

Hasta el momento, ICE no ha informado cuántas personas han sido detenidas específicamente en Doral ni ha confirmado la existencia de una operación masiva en la ciudad.

Menos clientes durante la tarde

La incertidumbre parece estar modificando las rutinas de algunos residentes. Mariana, como será identificada en esta nota, trabaja en un establecimiento dedicado a la venta de teléfonos celulares y líneas móviles.

De acuerdo con su relato, el negocio podía recibir hasta 30 clientes durante la tarde y parte de la noche. El jueves, en cambio, solamente entraron tres personas.

La mujer de origen venezolano también aseguró haber percibido una disminución considerable del tránsito en la calle 41 del NW. Cuando terminó su jornada laboral encontró una vía con pocos vehículos, una escena inusual para ese corredor de Doral.

“Algunas personas estarían evitando salir, aplazando compras o regresando más temprano a sus hogares para reducir la posibilidad de encontrarse con agentes federales”, señaló.

Lectores de este medio también informaron sobre la apertura de campañas en GoFundMe destinadas a recaudar dinero para el pago de fianzas migratorias y la contratación de abogados. DLA no ha podido verificar de manera independiente todas las solicitudes ni la identidad de sus organizadores.

Por su parte, el abogado de inmigración John De La Vega afirmó que se está observando “una cantidad impresionante de personas con casos de asilo pendientes” que han sido detenidas pese a encontrarse dentro de un proceso migratorio.

De La Vega explicó que ICE no necesariamente considera una solicitud pendiente como una autorización para permanecer en Estados Unidos. Por esa razón, tener un caso de asilo abierto o un permiso de trabajo no impide automáticamente una detención, de acuerdo con el especialista.

En cuanto a las fianzas, el abogado advirtió que el acceso a una audiencia “no significa una liberación automática”. El detenido debe solicitarla ante un juez y demostrar vínculos con la comunidad, además de que no representa un peligro ni un riesgo de fuga.

⚠️ Situación actual en Doral, donde varios residentes han reportado actividad de ICE en estos momentos. pic.twitter.com/AXLAtqDwRD — John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) August 25, 2026

Doral intenta marcar distancia

Las autoridades municipales han tratado de desvincular a la Policía de Doral de los operativos reportados esta semana, aunque la Ciudad mantiene un acuerdo formal de cooperación con ICE.

En 2025, el Concejo aprobó la Resolución 25-120, que autorizó un memorando de entendimiento para prestar asistencia operativa en materia migratoria dentro de lo considerado necesario para cumplir las leyes de Florida.

La alcaldesa Christi Fraga sostuvo que la Policía municipal no comparte automáticamente con agencias federales la información recopilada por las cámaras lectoras de matrículas. Cualquier acceso a esos datos, explicó, tendría que ser solicitado y autorizado.

Asimismo, el concejal Rafael Pineyro ha cuestionado que las detenciones alcancen a personas sin antecedentes penales. En declaraciones anteriores sostuvo que las autoridades deben comprobar si alguien cometió un delito, es buscado o tiene una orden de deportación activa, en lugar de recorrer una comunidad para determinar a quién detener.

Los reportes en Doral coinciden con una intensificación de las acciones migratorias en el país. ICE arrestó a 49.571 personas en julio, la cifra mensual más alta del segundo mandato de Donald Trump.

Florida y Texas concentraron cerca de 20.000 detenciones, mientras más de la mitad de los arrestados no tenía condenas ni cargos penales pendientes.