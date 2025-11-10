lunes 10  de  noviembre 2025
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

En Cuba, el delito de espionaje se castiga con penas de cárcel que van de 10 a 30 años, cadena perpetua, incluso hasta con la pena de muerte

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla

AFP
El exmistro Alejandro Gil Fernández y el dictador cubano Miguel Díaz Canel.

El exmistro Alejandro Gil Fernández y el dictador cubano Miguel Díaz Canel.

AFP - AP - CANVA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — El juicio contra el exministro de Economía cubano Alejandro Gil, destituido en 2024 y acusado de "espionaje" y diversos delitos económicos, comenzará el martes en La Habana, informó el tribunal supremo de la isla.

En Cuba, el delito de espionaje se castiga con penas de cárcel que van de 10 a 30 años, cadena perpetua e incluso la muerte.

Lee además
El preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez y su madre, Moraima Rodríguez Batista.
DDHH

Denuncian ataque contra preso político del 11J en Cuba: "Trataron de asfixiarlo con una almohada"
El Huracán Melissa dejó desolación a su paso en Cuba. 
CAOS

Crisis en oriente de Cuba, daños de Melissa superan capacidad del régimen

"El acto de juicio oral de la causa en la que aparece como acusado Alejandro Miguel Gil Fernández" se iniciará la mañana del martes en "la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular", señaló el máximo órgano judicial del país en un escueto comunicado publicado el lunes en su página de internet.

Juicio a puertas cerradas

El Tribunal destacó que "por razones de seguridad asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el tribunal", lo que da a entender que el proceso será a puertas cerradas.

El texto no precisó cuántos días podría extenderse ni si Gil será juzgado primero por el delito de espionaje y después por el resto de los cargos en su contra.

En febrero de 2024, Gil, entonces ministro de Economía y Planificación, fue destituido en plena crisis por el anuncio del aumento del precio del combustible. Poco después, las autoridades cubanas anunciaron que se encontraba bajo investigación por cometer "graves errores" en su gestión, sin dar más detalles.

En un comunicado emitido la noche del 31 de octubre, la Fiscalía General de la República anunció que había solicitado que el exministro y a otros acusados, cuyas identidades y número no fueron especificados, fueran condenados a penas de cárcel "por los delitos de espionaje y actos en perjuicio de la actividad económica".

También mencionó los delitos de "malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial".

La fiscalía no señaló entonces un posible beneficiario de las presuntas actividades de espionaje del exministro ni detalló los cargos que pesaban individualmente sobre cada acusado.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Del desastre del huracán Melissa en Cuba a la maquiavélica acusación contra el ex ministro Gil

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

Comienza juicio contra Cristina Kirchner, tras la investigación más extensa en la historia judicial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Te puede interesar

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza.  video
COLOMBIA

Régimen de Maduro habría financiado el crimen de Miguel Uribe Turbay; se abre una línea de investigación

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
CONGRESO

Trump elogia acuerdo que pone fin al cierre del gobierno

Corte Suprema en Washington.
JUSTICIA

La Corte Suprema de EEUU se pronunciará sobre el voto por correo

Ministro de economía de Cuba, Alejandro Gil es destituido en plena crisis del combustible en la Isla
A puertas cerradas

El juicio por "espionaje" contra el exministro de Economía Alejandro Gil en Cuba, ya tiene fecha

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción