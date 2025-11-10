lunes 10  de  noviembre 2025
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

La fiscalía lo imputó durante una audiencia virtual por varios delitos como peculado y falsificación de documentos en la celebración de un contrato

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014.&nbsp;

El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 

AFP/ARCHIVO
Nicolás Petro (centro con camisa blanca), hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, acompañado por su novia, Laura Ojeda (cubierta), llega a una audiencia en la Corte Suprema de Justicia en Barranquilla, Colombia, el 14 de marzo de 2024.

Nicolás Petro (centro con camisa blanca), hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, acompañado por su novia, Laura Ojeda (cubierta), llega a una audiencia en la Corte Suprema de Justicia en Barranquilla, Colombia, el 14 de marzo de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ — El hijo mayor del mandatario colombiano Gustavo Petro, que ya enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero, fue imputado este lunes por seis cargos relacionados con un caso de corrupción cuando fue diputado.

Nicolás Petro, primogénito del primer izquierdista en gobernar el país, ya afronta un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por presuntamente recibir fondos de un exnarcotraficante mientras hacía campaña a favor de su padre para las presidenciales de 2022.

En 2023 llegó a ser detenido por ese caso, pero luego la justicia le permitió defenderse en libertad condicional.

Este lunes sumó otro frente judicial: la fiscalía lo imputó durante una audiencia virtual por varios delitos como peculado y falsificación de documentos en la celebración de un contrato cuando fue diputado del departamento de Atlántico (2020-2023).

Desviaciòn de fondos destinados a discapacitados

El acuerdo estipulaba que adultos mayores y niños con discapacidades recibirían fondos estatales, pero, según el ente investigador, fueron desviados por el político de 39 años.

El hijo del presidente perdió su escaño tras su detención en 2023, un escándalo que sacudió al gobierno.

La investigación empezó con el testimonio de su exesposa, quien tras una infidelidad lo señaló de recibir grandes sumas en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Inicialmente Nicolás Petro aceptó haber recibido el dinero, pero segùn èl, los recursos "nunca llegaron" a la campaña. Ahora su defensa pide que esa declaración no sea tomada en cuenta en el juicio, pues argumentan que estaba siendo supuestamente presionado por un fiscal.

Vida de lujos

El exdiputado se daba una vida lujosa en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano. Allí fue una de las principales figuras de la campaña para convencer a los votantes, aunque , segùn èl, su padre desconocía los movimientos de dinero.

El presidente estadounidense Donald Trump acusa desde octubre a Gustavo Petro de ser un "líder del narcotráfico" e impuso sanciones financieras contra él y sus allegados, entre ellos su hijo mayor.

Nicolás Petro no acudió presencialmente a una audiencia en Barranquilla la semana pasada, pues, según su abogado, debido a las penalizaciones de Washington, no tiene dinero y no puede comprar pasajes aéreos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

