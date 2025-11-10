lunes 10  de  noviembre 2025
Exembajador James Story: "Maduro tiene los días contados"

El diplomático de EEUU afirmó que el destino del dictador se definirá bajo dos escenarios: "o lo van a sacar o lo van a tumbar internamente”

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.

Juan BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El cerco se estrecha sobre la dictadura chavista. En un momento de máxima tensión regional, exacerbada por el despliegue estratégico de una flota naval estadounidense en aguas del Caribe, la voz de la diplomacia norteamericana lanza un ultimátum al régimen.

James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, no se anduvo con rodeos. En una entrevista exclusiva con el programa «Línea de Fuego» de Noticias Univisión 24/7, el diplomático sentenció: “Nicolás Maduro tiene los días contados”.

La estimación del diplomático es contundente y con fecha límite. Story pronosticó que una acción decisiva contra el dictador podría ocurrir “dentro de 30 días”, asignando una alta probabilidad a un desenlace en el corto plazo.

"Hay un 80% de que vamos a hacer algo, con el objetivo de que Maduro salga del poder, ese es el objetivo que tenemos", afirmó Story, dejando claro que el fin de la dictadura es el propósito central de la estrategia estadounidense.

Según el exembajador, el destino de Maduro se definirá bajo dos escenarios, ambos fuera de su control: “Estados Unidos va a sacar al presidente Maduro o lo van a tumbar internamente”.

Story fundamentó su pronóstico de un mes basándose precisamente en la masiva movilización militar actual en la región, cuyo propósito oficial es la intensificación de las operaciones antinarcóticos en el Caribe.

“Yo creo que sí, sólo porque lo que tenemos como herramientas, los buques, destructores, los aviones, los hombres y todo en la región, tiene que ser utilizado o tiene que regresar a sus bases”, declaró Story. Y remató: “Entonces yo diría dentro de 30 días”.

La presencia de destructores de misiles guiados y aeronaves de vigilancia de alta tecnología de la Marina de EEUU en las cercanías de la costa venezolana ya no es una simple coincidencia. Para el exembajador Story, este despliegue representa el arsenal de opciones que Washington tiene sobre la mesa y que, de no ser utilizado pronto, marca un estricto horizonte temporal para actuar contra el régimen.

