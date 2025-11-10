lunes 10  de  noviembre 2025
Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Hasta el momento, las piezas robadas la mañana del 19 de octubre siguen sin aparecer. Cuatro sospechosos han sido imputados y encarcelados

AFP

PARÍS.- El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró el viernes durante su visita a México que las joyas históricas robadas en el Louvre serán recuperadas y prometió que se revisará la seguridad del museo parisino. El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas valoradas en 88 millones de euros.

"Hemos empezado a detener a parte de la banda que llevó a cabo este robo. Las joyas serán recuperadas, serán detenidos y serán juzgados", aseguró el jefe del Estado a la cadena Televisa durante su paso por Ciudad de México.

Macron se encuentra actualmente en una de las etapas de una gira por América Latina.

"Lo sucedido, que ha sido un impacto para todo el mundo, es una oportunidad para salir aún más fortalecidos", declaró Macron.

Hasta el momento, las piezas robadas siguen sin aparecer. Cuatro sospechosos han sido imputados y encarcelados.

Entre las ocho piezas de valor patrimonial incalculable, según las autoridades, se encuentra la tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que tiene unos 2.000 diamantes.

Polémica por la seguridad

El Tribunal de Cuentas francés criticó esta semana la gestión del museo en los últimos años asegurando que había descuidado la seguridad en favor de políticas para atraer más público.

"La seguridad del Louvre será totalmente replanteada", aseguró Macron el viernes, mencionando el ambicioso plan de renovación del museo anunciado en enero, que entre otros creará una nueva puerta de acceso y una sala dedicada exclusivamente a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

El viernes la pinacoteca más visitada del mundo presentó medidas de urgencia como la creación de un coordinador de seguridad y el despliegue de cámaras de vigilancia adicionales.

FUENTE: AFP

