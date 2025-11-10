Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.

WASHINGTON.- La administración del presidente Donald Trump pidió el pasado viernes a un juez federal que autorice la deportación del inmigante salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia, asegurando que “se han superado todos los obstáculos legales” para proceder con su traslado

El Departamento de Justicia presentó la solicitud ante la jueza de distrito Paula Xinis , en la que sostiene que Ábrego García no ha demostrado que enfrentaría persecución o tortura en el país africano. “Las pretensiones del peticionario están impedidas procesalmente en múltiples ocasiones y, en cualquier caso, carecen de fundamento”, indicó el Gobierno republicano en el documento presentado ante el tribunal.

“Por lo tanto, este Tribunal debería revocar la medida cautelar y permitir que el gobierno traslade al peticionario a Liberia”, añadió el escrito oficial, citado por Fox News.

Según el informe, las autoridades estadounidenses afirman que Liberia ha ofrecido garantías creíbles de que Ábrego García no sufrirá daño alguno tras su llegada.

Denuncia de la defensa

Los abogados de Ábrego García, sin embargo, argumentan que su cliente no ha recibido el debido proceso necesario para justificar una deportación de esta naturaleza.

“El Gobierno insiste en que la determinación injustificada de un solo funcionario de inmigración —quien concluyó que Ábrego García no logró demostrar que es ‘más probable que no’ que será perseguido o torturado en Liberia— satisface el debido proceso. No es así”, señalaron en una declaración presentada el mismo viernes.

La defensa sostiene además que su cliente es víctima de represalias procesales, al alegar que Costa Rica ya había ofrecido recibirlo como refugiado, pero que Estados Unidos condicionó esa opción a que aceptara declararse culpable de cargos de trata de personas.

“La cronología sugiere un patrón: cuando el Gobierno recibió órdenes que no le gustaron en el caso civil de Ábrego García que impugnaba su expulsión ilegal a El Salvador, inició un proceso penal en represalia; y cuando recibió órdenes que no le gustaron en el caso penal de Ábrego García, inició esfuerzos de expulsión a un tercer país en represalia”, argumentaron los abogados, según reseñó Fox News.

Contexto del caso

La solicitud marca el segundo intento de deportación de Ábrego García, luego de que el inmigrante —a quien el Gobierno acusa de ser miembro activo de la pandilla Mara Salvatrucha— fuera retornado a El Salvador a comienzos de este año y posteriormente regresara a territorio estadounidense.

Durante el proceso, su equipo legal mencionó más de 20 países donde el acusado asegura que podría ser perseguido o torturado en caso de deportación, sin incluir a Liberia entre ellos.

Por su parte, el Departamento de Justicia defendió la decisión y subrayó que “Liberia es una democracia próspera y uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en el continente africano”, según declaraciones del propio organismo citadas por Fox News.

FUENTE: Con información de Fox News