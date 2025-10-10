viernes 10  de  octubre 2025
GUERRA COMERCIAL

China anuncia tarifas portuarias especiales a barcos vinculados a EEUU

Los gravámenes se cobrarán en los puertos chinos a partir del 14 de octubre, dijo el Ministerio de Transporte chino en un comunicado

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.

ANTHONY WALLACE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

China anunció este viernes que aplicará "tarifas portuarias especiales" a barcos operados o construidos por Estados Unidos, luego de que Washington anunciara en abril pasado que cobrará tasas a los barcos vinculados a China

Los gravámenes se cobrarán en los puertos chinos a partir del 14 de octubre, dijo el Ministerio de Transporte chino en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles
El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.
washington

EEUU anuncia nuevas sanciones contra el petróleo de Irán

Se espera que ese día entre en vigor el cobro de tarifas similares a los barcos de construcción y operación china que lleguen a Estados Unidos.

Los barcos deberán pagar 56 dólares por tonelada neta hasta el mes de abril, cuando la tarifa aumentará a 89 dólares. Las tasas subirán luego anualmente.

Las "tarifas portuarias especiales" se aplicarán al viaje de cada barco a China —no a cada puerto individual—, y ningún buque será gravado más de cinco veces al año, precisó el ministerio.

Un portavoz de esta cartera dijo que los impuestos de Pekín son una "medida legítima para salvaguardar los derechos e intereses legales de las empresas de transporte marítimo chinas".

"Instamos a la parte estadounidense a corregir de inmediato sus prácticas erróneas y a cesar la represión injustificada de la industria del transporte marítimo de China", agregó el portavoz, no identificado, en una declaración separada.

FUENTE: Con información de AFP.

