Premio Nobel a María Corina Machado, extensión global de apoyo a una causa de Iberoamérica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de julio de 2025.

WASHINGTON .- Tras conocerse el anuncio del Premio Nobel a María Corina Machado , líder de la oposición de Venezuela, la Casa Blanca afirmó que el presidente de EEUU seguirá trabajando por la paz , una causa con la que está comprometido en el Medio Oriente, pero que también adelanta en el hemisferio a la luz de sus medidas contra carteles del narcotráfico.

"El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas", dijo el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un mensaje por X, en reacción a la premiación de Machado.

NARCOTRÁFICO EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

“Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, ha explicado Trump que aspiraba a recibir el Nobel de la Paz por su esfuerzo hacia el acuerdo en Gaza, según agencias.

La líder venezolana, por su parte, afirmó que cuenta con el apoyo del mandatario estadounidense y del pueblo de EEUU para conseguir la libertad de Venezuela.

El Nobel de la Paz es un "impulso" para "conquistar la libertad", aseguró Machado por sus redes.

Impulso desde EEUU

Mientras, se informó que el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador ante las Naciones Unidas de EEUU, Mike Waltz, promovieron junto a otros representantes republicanos la candidatura de Machado para el Nobel de la Paz de este 2025.

Así se desprende de una misiva que fue enviada por el Congreso de EEUU al Comité Noruego del Nobel en agosto de 2024, en la que se destaca el trabajo mostrado por Machado por la democracia y los derechos humanos, tras la elección de julio de 2024.

La carta, difundida por la red social X, está firmada por Rubio, en su condición de senador, junto a Rick Scott, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Neal Dunn, Byron Donalds y Carlos A Giménez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrlvndoA/status/1976648913387221402?t=kKQn3dbQI_5hxO31BtVEXg&s=09&partner=&hide_thread=false El actual secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el embajador ante las Naciones Unidas de EEUU, Mike Waltz, fueron dos de los promotores de la candidatura de María Corina Machado para el Premio Nobel de la Paz. pic.twitter.com/7Nfjrcla9P — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) October 10, 2025

María Corina Machado y apoyo de Trump

Tras la premiación, Machado afirmó que “hoy más que nunca” cuenta con el apoyo del presidente Trump.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los EEUU y los de América” , dijo en un mensaje en la red X. "¡Venezuela será libre!", añadió.

“Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio”, afirmó luego en un comunicado que publicó en X, tras expresar “profunda gratitud” por el premio y recordar la inquebrantable lucha de los venezolanos, tras 26 años de violencia y humillación.

“A cada venezolano, este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariacorinaya/status/1976662546599018964?s=48&t=20VtH28DbHRiou-3H4bMZQ&partner=&hide_thread=false En nombre del pueblo de Venezuela, GRACIAS. pic.twitter.com/hF31DRXC7k — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

FUENTE: Con información de AFP, María Corina Machado, redes