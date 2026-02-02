El papa León XIV expresa su preocupación" por la "frágil situación" de Cuba

El Papa León XIV se retira tras recibir el homenaje del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y del Ayuntamiento de Roma en el Ayuntamiento, el 25 de mayo de 2025.

Desde la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV manifestó su "gran preocupación" por el agravamiento de las hostilidades del régimen de Cuba.

Tras el rezo del Ángelus, el Sumo Pontífice se refirió a la "frágil situación" que atraviesa la isla bajo la gestión del régimen cubano, sumándose así al llamado de urgencia emitido por l a Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) ante el deterioro del panorama político y social, reseña el portal web Diario de Cuba.

El líder de la Iglesia Católica respaldó el mensaje de la jerarquía eclesiástica local, e instó a los responsables del poder en la isla a promover un diálogo "sincero y efectivo".

El Papa enfatizó la necesidad de evitar cualquier acción violenta que incremente el padecimiento de la ciudadanía, cerrando su alocución con una invocación a la Virgen de la Caridad del Cobre para que proteja a todos los cubanos en este contexto de crisis.

Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba subrayó que la nación requiere cambios de carácter urgente para evitar mayores cuotas de dolor y luto en las familias.

En un comunicado que analiza la realidad interna, los prelados señalaron que, si bien el país ha sufrido recientemente el impacto del huracán Melissa, las tensiones políticas actuales amenazan con agravar la precariedad de los sectores más vulnerables, incluyendo ancianos y niños, quienes enfrentan las consecuencias directas de la gestión estatal y el aislamiento internacional.

La Iglesia cubana se ofreció formalmente como mediadora para reducir la beligerancia entre Washington y el sistema dictatorial de La Habana, con el fin de establecer espacios de colaboración que beneficien el bien común. Los obispos alertaron específicamente sobre el riesgo de "caos social" ante las noticias que vaticinan el cese total del suministro de combustible a la isla, una situación que, advierten, podría derivar en episodios de violencia fratricida.

Finalmente, la institución religiosa fue enfática al señalar que el ejercicio de la libertad y la dignidad humana dentro de Cuba no debe estar condicionado por conflictos externos. En una demanda directa al sistema vigente, los obispos exigieron que el país "se abra a su propio pueblo" sin exclusiones ideológicas ni estrategias que favorezcan únicamente a la élite del régimen.

La Iglesia reafirmó su compromiso de acompañar a los ciudadanos y a los presos, apelando a la sensatez para que prevalezca la paz.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba