El Papa anuncia dos misas masivas en España: una en Madrid, y otra en Tenerife

El Papa León XIV celebra la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 24 de diciembre de 2025.

MADRID .- El papa León XIV oficiará, durante su viaje oficial a España , "dos eucaristías masivas", una en Madrid, el 7 de junio por el día del Corpus, y otra de despedida en Santa Cruz de Tenerife (islas Canarias, Atlántico), el día 12, según confirmó este martes el equipo responsable de comunicación de la visita.

Aunque el Vaticano aún no ha confirmado el programa oficial (del 6 al 12 de junio), más allá de que las ciudades que visitará el pontífice serán Madrid, Barcelona , Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, en un encuentro con periodistas el equipo confirmó las dos misas y que visitará la Abadía de Montserrat, en la provincia de Barcelona, el próximo 10 de junio

"La agenda, a día de hoy, no está confirmada", dijo el responsable de comunicación Rafael Rubio, que ha tratado de explicar "lo que ya se conoce" del viaje hasta que la Santa Sede lo ultime, lo que será, "como muy tarde", antes de Semana Santa.

Rubio detalló que León XIV llegará a Madrid por la mañana el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9 por la mañana, cuando viajará a Barcelona. En Barcelona estará hasta el día 11 por la mañana, y desde allí se desplazará hasta Las Palmas y Tenerife, donde permanecerá hasta el 12 por la tarde.

"Al menos habrá dos eucaristías masivas en la calle", precisó Rubio, que indicó que una será en Madrid por el día del Corpus. "Hace poco nos dijeron que el Papa no celebraría la misa del Corpus el jueves 4 junio en Roma", subrayó.

La otra será de despedida en Tenerife, "en el Puerto de Santa Cruz, que es un espacio bastante amplio", añadió Rubio, que contó que también habrá "distintas vigilias o encuentros" que se celebrarán en lugares "cerrados y amplios como estadios de fútbol o estadios de otros deportes, siempre cubiertos".

Aunque no han informado si uno de esos recintos será el Santiago Bernabéu, el estadio figuraba entre las propuestas que la Conferencia Episcopal hizo al pontífice.

León XIV mantendrá "encuentros privados con autoridades o personalidades" e intervendrá en una sesión conjunta en las Cortes, ha señalado Rubio, junto al que han estado el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Josetxo Vera, y la delegada episcopal de Medios del arzobispado de Madrid, Sara de la Torre.

Sobre si León XIV visitará El Hierro, cuyas autoridades han invitado al papa para que conozca de primera mano la realidad humanitaria que vive la isla, especialmente en la localidad de La Restinga, uno de los principales puntos de llegada de la ruta migratoria atlántica hacia Europa, Rubio dijo que es una "posibilidad, pero ni se confirma ni se desmiente".

FUENTE: Con información de EFE