Cuba cierra enero con 395 desafíos al Estado policial

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró en enero de 2026 un total de 953 protestas, denuncias y declaraciones críticas en la isla, es decir 28.51 % menos que las 1.333 compiladas en diciembre de 2025, pero con una cifra récord de 395 desafíos al Estado policial.

El primer mes del año indican que la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, los cambios políticos en Venezuela y el progresivo enfoque de la administración Trump en el caso cubano han alentado en la isla una esperanza creíble de poder librarse con ayuda externa de un régimen totalitario.

Esto se traduce en un significativo desplazamiento, de las protestas de raíz económica y social (411), hacia desafíos abiertos (395, lo bastante atrevidos como para motivar represalias de la policía política) que junto con las acciones represivas (147) acumularon 542 anotaciones del OCC basadas en Derechos Civiles y Políticos.

Cuba sumó 147 actos represivos en enero

El mes volvió a ser escenario de largas e injustas sentencias y peticiones fiscales, incluso por expresarse en las redes, así como de una intensificación, aparentemente motivada por los acontecimientos en Venezuela. de cercos, detenciones arbitrarias, amenazas, prohibiciones, cortes selectivos de internet y teléfonos, hackeos, ciberacoso y otros métodos contra opositores, activistas, periodistas independientes e intelectuales disidentes. En esa misma cuerda tuvieron lugar amenazas y medidas coercitivas contra estudiantes y reclutas del servicio militar, multas y detenciones a emprendedores privados, y citaciones policiales o detenciones a ciudadanos que expresaron en las redes simpatía por los Estados Unidos.

La categoría Alimentación, Inflación, Agricultura acumuló 97 protestas y denuncias en el mes liderando a las de raíz económica y social. “Esto no es vida: es una agonía diaria garantizar un desayuno o una merienda”, escribió en Facebook Julia Elena Jareño Varcárcel y agrego: “No es una catástrofe natural ni una guerra; es un país administrado contra su gente”. La escasez de alimentos asequibles, agudizada por la dolarización y la devaluación del peso, se tradujo en soluciones desesperadas, largas colas para comprar los exiguos alimentos subsidiados y un hervor ciudadano contra los precios impagables de los víveres en los bien surtidos mercados en dólares o de oferta y demanda.

La Inseguridad Ciudadana acumuló 87 protestas o denuncias, incluyendo un saldo de 21 muertes por la violencia social, criminal o de género (ocho fueron feminicidios). Estos crímenes ocurrieron en nueve de las 15 provincias del país. Hubo seis reportes de personas desaparecidas, y 21 delitos de latrocinio robos, asaltos, estafas y saqueos a viviendas o propiedades privadas con el agravante de una creciente cantidad de armas de fuego en poder de los delincuentes. Los asaltos a conductores de motos y otros vehículos probaron ser de los más violentos.

Los Servicios Públicos produjeron 86 manifestaciones de descontento. En el primer mes de 2026, sin el suministro venezolano de crudo, Cuba atravesó una de sus peores situaciones energéticas, marcada por apagones masivos y prolongados de 12 a 15 horas en La Habana y de 20 a 30 en las provincias, con déficits de generación que rozaron o superaron los 2.000 MW, apagando simultáneamente hasta el 63 % del país. Ello provocó afectaciones secundarias en el abasto de agua, el sistema de salud y otros servicios básicos. Hubo protestas presenciales en los municipios habaneros de La Lisa y Luyanó y las redes desbordaron de sarcasmo y enojo al conocerse que, mientras justificaba los apagones por falta de combustible, el régimen estuvo revendiendo desde finales de 2024 en Asia hasta 60 % del crudo que recibía de Venezuela.

En la clasificación de Salud Pública la llegada de la estación de seca despejó parcialmente las densas nubes de mosquitos vectores de enfermedades. Se redujeron a 70 las protestas y denuncias en este apartado, que había superado a todos en noviembre a partir de cientos de miles de contagios de dengue y chikungunya y centenares de muertes subregistradas. Todavía en el frío enero boreal los cubanos que sobrevivieron al chikungunya llevaban meses tratándose dolorosas secuelas por su cuenta. Por lo demás, en el inicio del año el sistema sanitario continuó renqueando, con hospitales y policlínicos sin higiene, ambulancias, medicamentos ni insumos; médicos escasos y frustrados; tratamientos descontinuados y pacientes que suplicaban la caridad pública o una visa humanitaria, aterrados por la amenaza de un desenlace fatal.

Con el régimen de Cuba anticipando que declarará en breve un Estado de Guerra (que incluiría un estado de excepción), el drama de los reclutas del Servicio Militar descolló en enero entre las 62 entradas sobre Otros Problemas Sociales. Se conoció de un endurecimiento de las multas y hasta amenazas de prisión para los que evadan la conscripción o se nieguen a ser llamados a filas; sorpresivas operaciones “rastrillo” de recogida de jóvenes en edad militar; denuncias de madres cuyos hijos perdieron la vida en el servicio y testimonios de ex reclutas sobre los abusos sufridos en las unidades militares, así como la noticia del reciente pase de algunas a la fase de “disposición combativa”.

FUENTE: Con información del Observatorio Cubano de Conflictos