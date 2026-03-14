Confirman visita oficial de Reyes de España al Vaticano

MADRID.- El papa León XIV recibirá el próximo viernes 20 de marzo en el Vaticano a los Reyes Felipe VI y Letizia, según ha confirmado este viernes Casa Real. Se trata de la primera reunión oficial de los reyes de España con León XIV desde su elección como pontífice el 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco.
Sus majestades serán recibidos en audiencia por el Pontífice y, tras este encuentro, el Rey Felipe VI tomará posesión de su cargo de protocanónigo en la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma.
En todo caso, sí asistieron a la misa de entronización de León XIV el 18 de mayo de 2025 y, tras la celebración, tuvieron ocasión de saludar durante unos instantes al Pontífice.
La audiencia tendrá lugar apenas tres meses antes del viaje del Papa a España, previsto del 6 al 12 de junio, y en el que recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias.
"León XIV será el primer Papa que viajará a España durante el reinado de Don Felipe, con su primera visita apostólica prevista del 6 al 12 de junio de este año”, expresó el comunicado del Vaticano.
FUENTE: Europa Press