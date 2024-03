"El pueblo cubano necesita con urgencia su libertad"

“Están confirmadas las sucesivas protestas que están ocurriendo en este momento en Cuba. Iniciadas en Santiago de Cuba. Ya confirmadas también en la ciudad de Bayamo, Ciego de Ávila, Guantánamo, en el municipio Niceto Pérez, y en La Habana. De momento en este instante. Quiero denunciar la grave situación que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos. Desde el 11 de julio del 2021, la situación se ha agravado. Hay muchos sitios donde la electricidad está ausente casi 18 horas, solamente en intervalos de dos horas, tres veces al día la han estado proporcionando […] a esto se suma la escasez de agua, no poder preservar los alimentos, etc. Es importante señalar que esto es algo muy similar a lo ocurrido el 11 de julio del 2021. Anoche la dictadura anunció que la crisis energética se mantenía, hasta inicios de abril. […] Esto es Resistencia. El pueblo ha sufrido mucho, demasiado, y es un momento fundamental. Mi llamado es un llamado a la Resistencia, y mi papel y mi posición va a ser siempre al lado de los perseguidos y del pueblo, por los que hace más de veinte años me sumé a esta lucha por la libertad y la democracia de mi patria. Patria y vida, y pa’lante”, dijo Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión desde la Isla.