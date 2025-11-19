El Salvador aumenta su reserva de bitcoin por encima de los 100 millones de dólares

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace gestos durante su discurso en la ceremonia de clausura de la conferencia Latin Bitcoin (LaBitConf) en Mizata Beach, El Salvador, el 20 de noviembre de 2021.

El Salvador incrementó sus reservas de bitcoin por encima de los 100 millones de dólares esta semana en plena caída brusátil de la principal criptomoneda y a pesar de los continuos s por parte del Fondo Monetario Internacional ( FMI ) de reducir la dependencia del país de la divisa digital.

El Gobierno añadió 1.098 bitcoin a su reserva el pasado lunes, según una imagen publicada por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de 'X'.

Con este movimiento, el país centroamericano ya posee 7.474 bitcoin, según la Oficina de Bitcoin de El Salvador, que, a precios actuales, valen unos 688 millones de dólarses

A mediados de diciembre, Bukele alcanzó un acuerdo con el FMI para ampliar una línea de crédito de unos 1.400 millones de dólares condicionado a implementar reformas que disminuyesen los riesgos potenciales por el uso de esta criptomoneda en el país.

Algunas de las medidas exigidas contemplaban que la aceptación del bitcoin fuera voluntaria, si bien su uso popular es limitado, y deshacer la participación del sector público en Chivo Wallet, el monedero creado por el Gobierno salvadoreño. Sin embargo, el Ejecutivo de Bukele ha continuado con las compras de bitcoin.

El bitcoin descendió momentáneamente por debajo de los 90.000 dólares el martes después de perder el pasado 5 de noviembre los 100.000 dólares por primera vez desde junio.

FUENTE: Con información de Europa Press