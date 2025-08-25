Bukele dice que nuevas reglas en las escuelas buscan evitar el "reclutamiento de pandilleros"

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este lunes 25 de agosto las nuevas reglas de disciplina en el sistema educativo. Dijo que buscan prevenir que las escuelas sean "lugares de reclutamiento de pandilleros".

El mandatario indicó que, antes de su "guerra" contra las pandillas lanzada en 2022, los centros educativos eran usados para captar delincuentes. En la red social X, señaló: "Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse".

Por orden de la nueva ministra de Educación, la capitana Karla Trigueros, los alumnos deben tener cabello corto, uniforme limpio y zapatos lustrados. Esta medida fue tildada por un gremio magisterial de "militarización" de las 5.100 escuelas públicas del país.

Bukele mostró un video en el que se aprecia a estudiantes de secundaria haciendo señas de pandillas. Escribió: "Así eran antes los centros educativos en nuestro país".

Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 acosaban a estudiantes para que se unieran a esas bandas y amenazaban a maestros para que no los denunciaran.

El presidente puntualizó que las nuevas reglas deberán ser respetadas "por más que nos critiquen". Bukele goza de una gran popularidad en el país por reducir a mínimos históricos la violencia criminal con su "guerra", que se ampara en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. El régimen de excepción es criticado por grupos de derechos humanos, que afirman que hay miles de inocentes tras las rejas.

Normas en las escuelas

La ministra Karla Trigueros señaló que las normas entrarán en vigencia el 1 de septiembre. Indicó a los alumnos que, si no respetan las normas, se arriesgan a repetir curso.

Las reglas incluyen saludar al maestro al entrar al aula, decir "por favor" al hacer una petición y dar las gracias.

Un estudiante con 15 anotaciones de demérito "no podrá ser promovido de grado". Sin embargo, podrá reducir las sanciones con labores "de orden y limpieza" y otras actividades.

A su vez, los directores que no hagan cumplir estas normas serán sancionados.

FUENTE: Con información de AFP