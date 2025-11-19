miércoles 19  de  noviembre 2025
PERSECUSIÓN

Oposición denuncia intento de atentado contra coordinador del Comando con Venezuela en Chile

Alexander Maita fue interceptado por cuatro hombres, cuando llegaba a su casa en la capital de Chile. La oposición señala represión trasnacional del régimen

Alexander Maita, coordinador del Comando con Venezuela en Chile, fue interceptado por hombres armados cuando llegaba a su casa en Santiago este martes 18 de noviembre

Captura de pantalla, video de Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTIAGO. - Sectores de la oposición democrática denunciaron este martes 18 de noviembre un intento de atentado contra el jefe del Comando con Venezuela en Chile, Alexander Maita.

El activista señaló que fue interceptado por cuatro hombres mientras transitaba por la vía pública de Santiago. De acuerdo con su relato, dos de los sujetos estaban armados. Las cámaras de seguridad registraron el ataque que ocurrió cuando Maita, acompañado de su esposa y de su suegro, llegaban al condominio donde residen.

Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación ciudadana Súmate, fue detenida el 26 de agosto por el régimen
REPRESIÓN

Activista y experta electoral venezolana cumple ocho meses detenida en el Sebin
Rocío San Miguel, nueva presa política en Venezuela.
DDHH

Exigen liberación "inmediata e incondicional" de activista venezolana Rocío San Miguel

La organización Vente Venezuela, fundada por la líder opositora María Corina Machado, dijo que dos de los hombres que perseguían a Alexander Maita y su familia "descendieron del automóvil, exhibiendo un arma de fuego, en un acto de clara intimidación y amenaza”. Maita y sus acompañantes lograron escapar ilesos.

El dirigente se encuentra bajo resguardo, "habiendo formalizado la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales y judiciales chilenas. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y será puesto a disposición de la investigación".

"La represión transnacional continúa frente a los ojos de todos. Cada uno de estos actos representa una confesión de la naturaleza criminal del régimen y una reafirmación de por qué hay que sacarlos del poder. Solidario con Alexander y con todo el equipo en Chile", señaló Pedro Urruchurtu, coordinar nacional de Vente Venezuela, en X.

Piden protección a Chile

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, exigió al Gobierno de Chile protección, una investigación exhaustiva, trasparente y que haya justicia en el caso del activista Alexander Maita.

A través de X, Ledezma dijo que este caso "se enmarca en un patrón creciente de hostigamiento y persecución política más allá de las fronteras venezolanas. Lo que está ocurriendo no puede normalizarse: la represión transnacional atribuida al régimen de Nicolás Maduro está poniendo en riesgo a activistas, dirigentes y ciudadanos venezolanos que, incluso en el exterior, siguen siendo blanco de intimidación, persecución y violencia por pensar distinto".

Subrayó también que se trata de un intento por silenciar "la organización, la participación y la esperanza de millones de venezolanos que luchan por recuperar la democracia desde cualquier rincón del planeta".

Exigió que cesen las amenazas y el respeto a los derechos humanos, dentro y fuera de Venezuela.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela /Antonio Ledezma

