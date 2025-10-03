viernes 3  de  octubre 2025
GOBIERNO

El Salvador prohíbe empleo del "lenguaje inclusivo" en las escuelas públicas

El Ejecutivo de El Salvador busca garantizar buen uso del idioma y evitar "injerencias ideológicas o globalistas" que perjudiquen el desarrollo estudiantil

Escuelas en El Salvador.&nbsp;

Escuelas en El Salvador. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR. - El Gobierno de El Salvador prohibió el uso del "lenguaje inclusivo" en todos los centros educativos públicos del país, una norma que incluye comunicaciones, materiales escolares y circulares del Ministerio de Educación.

"En todos los centros educativos públicos y dependencias de esa cartera de Estado, queda prohibido el uso del denominado 'lenguaje inclusivo' a fin de consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa", señala la orden firmada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, y difundida el jueves 2 de octubre.

Lee además
Presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
GOBIERNO

Bukele niega el fin de la democracia en El Salvador
Vista general del Congreso mientras los diputados asisten a una sesión plenaria en San Salvador, el 31 de julio de 2025. 
COMUNICADO

Grupo IDEA rechaza reforma constitucional realizada en El Salvador

De acuerdo con el texto, "palabras como 'amigue, compañere, niñe, todos y todas, jóvenxs, nosotrxs' o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no serán admitidas en ninguna circunstancia".

El gobierno salvadoreño aseguró que la medida "garantiza" un buen uso del idioma oficial y evita "injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado". El presidente Nayib Bukele encargó a Trigueros una "transformación" del sistema educativo.

La ministra Trigueros, una oficial del Ejército que asumió la cartera de Educación en agosto, señaló que la nueva norma se aplicará en todo el territorio nacional y afectará a "materiales, contenidos y libros que deriven" de la cartera, así como a "circulares, documentos administrativos, correspondencia".

Instruyó a todo el personal del Ministerio de Educación "velar por el estricto cumplimiento" de la orden, absteniéndose de utilizar este lenguaje en "todo documento y mensaje oficial emitido".

Disciplina en El Salvador

Hace un mes comenzó a regir un nuevo código de disciplina en las 5.100 escuelas públicas de El Salvador. Las nuevas reglas de "cortesía escolar" obligan a los alumnos a saludar al maestro al entrar al aula, decir "por favor" al hacer una petición y dar las gracias.

Previamente, fueron fijadas estrictas normas de vestuario y corte de cabello, medida que un sector del gremio magisterial consideró como la "militarización" del sistema escolar.

La orden es sancionar a los alumnos que incumplan las normas. De esta manera, quien acumule 15 anotaciones de demérito "no podrá ser promovido de grado".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Nuevo código de disciplina escolar entra en vigor en El Salvador

Condenan a 28 años de prisión a dos exministros de El Salvador por negociar apoyo electoral de pandillas

El preso político José Daniel Ferrer acepta exiliarse, pero su pasaporte lo tiene el régimen

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

Petro y la estrategia de desafiar a Israel
OPINIÓN

Petro y la estrategia de desafiar a Israel

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.
REPRESIÓN

Maduro lanza fuegos artificiales desde El Helicoide a la par que tortura a los prisioneres en esa cárcel

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Te puede interesar

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
Migración

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el estatus de protección temporal a 350.000 venezolanos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
Reacción a ultimátum

Hamás acepta liberar a rehenes israelíes, pero propone "discutir" los detalles del plan de paz de Trump

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe frente a la costa de Venezuela, cuatro muertos

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, habla con los medios de prensa en el Capitolio.
EEUU/CONGRESO

Demócratas del Senado vuelven a rechazar plan presupuestario republicano

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"