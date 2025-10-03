viernes 3  de  octubre 2025
Migración

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el estatus de protección temporal a 350.000 venezolanos

El Supremo confirma así una decisión que había tomado en mayo y revoca nuevamente una decisión de un tribunal federal de California que falló sobre el caso

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

Chuck Walter (izq) se une a otras personas en apoyo a una resolución a favor del restablecimiento del estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos, el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La Corte Suprema estadounidense volvió a autorizar el viernes al gobierno de Donald Trump a revocar el estatus de protección temporal (TPS) que mantenía a unos 350.000 venezolanos a salvo de la expulsión.

El alto tribunal confirma así una decisión que había tomado en mayo y revoca nuevamente una decisión de un tribunal federal de California (oeste), que falló sobre este caso en septiembre.

La administración Trump ha avanzado para cancelar varias protecciones de permanencia temporal que han permitido que inmigrantes permanezcan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Eso incluye el fin del TPS para 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos que recibieron protección en el régimen del expresidente demócrata Joe Biden.

El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos.

El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, y se concedía a los inmigrantes cuya seguridad no estaba garantizada si regresan a su país debido a conflictos, desastres naturales u otras condiciones "extraordinarias".

Hasta nueva orden

La Corte Suprema suspende hasta nueva orden de su parte, o de una corte de apelaciones federal, la decisión del tribunal californiano, limitándose a reafirmar que las razones que justificaron su fallo en mayo siguen siendo válidas.

El auto de los magistrados es sucinto. En él, los tres jueces progresistas de los nueve que conforman la corte expresaron su desacuerdo de forma más explayada.

Una de ellas, Ketanji Brown Jackson, reprocha a sus colegas por dar una vez más prioridad a la emergencia invocada por el gobierno de Trump sobre el interés de las personas afectadas y sobre las conclusiones de los tribunales inferiores.

"Una vez más, utilizamos nuestro poder de arbitraje para permitir que este gobierno perturbe tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible", escribió Jackson, nominada por la administración del demócrata Joe Biden.

Millones en el limbo

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad absoluta de su mandato, mencionando una "invasión" de los Estados Unidos por "criminales provenientes del extranjero".

Durante el anterior gobierno de Estados Unidos, encabezado por Biden, entraron en el país una cifra récord de indocumentados a través de la frontera sur con México, que supera los 10 millones de personas, ssegúnlos registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El programa de deportaciones masivas ha sido frustrado o ralentizado por múltiples decisiones judiciales, incluso por parte de la Corte Suprema, principalmente con el argumento de que las personas afectadas deben poder hacer valer sus derechos.

El TPS fue otorgado en gran medida a los venezolanos bajo el mandato de Biden, ya que Washington considera que Nicolás Maduro ha impuesto un régimen autoritario.

El pulso en torno al TPS afecta a otras nacionalidades, como los hondureños, nicaragüenses y nepaleses, que también se acogen a este estatuto.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
