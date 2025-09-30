martes 30  de  septiembre 2025
POLÍTICA

Condenan a 28 años de prisión a dos exministros de El Salvador por negociar apoyo electoral de pandillas

Los exministros Benito Lara y Arístides Valencia se aliaron con criminales a cambio de respaldo en las elecciones presidenciales de El Salvador en 2014

Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, fue sentenciado a ocho años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 20 por fraude electoral.

Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, fue sentenciado a ocho años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 20 por fraude electoral.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR. - El Primer Tribunal de Sentencia de El Salvador condenó este martes 30 de septiembre a 28 años de prisión a dos exministros del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Esto por considerar probado que participaron en negociaciones con varios pandilleros para que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) recibiera su apoyo de cara a las elecciones presidenciales de 2014 y las municipales de 2015.

El exministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara y al extitular de Interior Arístides Valencia fueron sentenciados a ocho años de cárcel por agrupaciones ilícitas y 20 por fraude electoral, informó el diario La Prensa Gráfica.

Lee además
Una mujer con un niño en brazos corre por una calle de Puerto Príncipe, en medio de disturbios provocados por las pandillas.
CRISIS

Amnistía Internacional: pandillas reclutan y cometen agresiones sexuales a niños en Haití
Fotografía publicada por la Oficina de Prensa de la Presidencia de El Salvador que muestra a agentes de policía haciendo guardia antes de participar en una operación para arrestar a pandilleros en San Marcos, El Salvador.
SEGURIDAD

El Salvador afirma que destruyó el mando de las pandillas, pero mantiene régimen de excepción

"Hubo negociaciones con grupos criminales para sacar provecho y (...) hubo acuerdo para haber pacto, por lo que se convierten en esta organización criminal con el objetivo de sacar provecho, que es ganar las elecciones a través de acciones criminales", determinó el tribunal. Añadió que entregaron "determinadas cantidades de dinero" y ofrecieron beneficios carcelarios y laborales para ser contratados en ayuntamientos.

En esta causa, el tribunal también condenó a 18 años de prisión al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt: seis por agrupaciones ilícitas y doce por fraude electoral. Otros dos acusados, el periodista Paolo Luers y el civil Wilson Alvarado, también recibieron una pena de 18 años de cárcel cada uno.

Reuniones con pandillas

De acuerdo con las investigaciones, los acusados sostuvieron cerca de una veintena de reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS13) y del Barrio 18 para las elecciones presidenciales y municipales en 2014 y 2015. Allí, acordaron que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios, además de coaccionar a la población de El Salvador para votar por un partido definido.

El tribunal salvadoreño determinó que este respaldo se produjo a través de coacción, amenazas y muerte, en consonancia con la forma de actuar de estas pandillas: "Es absurdo considerar que sería pedido de favor, sino que sería a través de la amenaza. Esto era suficiente para infundir temor", señalaron los jueces.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Nuevo código de disciplina escolar entra en vigor en El Salvador

Maduro recibe doctorado militar en pleno despliegue de buques de guerra de EEUU

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Las autoridades buscan recapturar a James Edward Daniels.
FALLA CARCELARIA

Liberan por error en Miami-Dade a asesino sentenciado a cadena perpetua

Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU

Te puede interesar

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente