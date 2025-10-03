viernes 3  de  octubre 2025
Trump cree que Hamás está listo para la "paz", insta a Israel a detener bombardeos para liberación de rehenes

¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!", publicó Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca el 7 de abril de 2025.

 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Israel anunció el sábado que se prepara para una rápida liberación de los rehenes retenidos por Hamás, tras la respuesta positiva de ese movimiento islamista palestino al plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump.

"A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes", indicó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado.

"Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump", añadió el texto.

Rehenes vivos y restos mortales

Más temprano, Trump dijo el viernes que creía que el grupo terrorista Hamás estaba listo para "una paz duradera" y pidió a Israel que deje de bombardear Gaza, después de que el movimiento islamista palestino se declarara dispuesto a liberar a los rehenes.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles por resolver. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente".

La declaración de Hamás se produjo horas después de que Trump diera de plazo hasta la noche del domingo para responder al plan de paz que presentó a principios de esta semana en la Casa Blanca o, de lo contrario, se enfrentaría al "infierno".

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes —vivos y restos mortales— según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles".

El republicano también compartió el comunicado de Hamás en sus redes sociales; también lo hizo la Casa Blanca.

El mandatario publicó luego un breve mensaje en video en el que elogió la declaración de Hamás y agradeció a los aliados de Estados Unidos, como Catar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Jordania, por su mediación.

"Este es un día muy especial, quizá sin precedentes", declaró Trump desde el escritorio del Despacho Oval, y añadió: "Espero con ansias que los rehenes regresen a casa con sus padres".

Trump ha insistido repetidamente en que recuperar a los rehenes capturados por Hamás en su ataque a territorio israelí el 7 de octubre de 2023 es una prioridad para él.

"Todos serán tratados de manera justa"

También ha presionado para lograr un acuerdo que ponga fin a una guerra de la que culpa a su predecesor, Joe Biden.

Trump afirmó en el video que "todos serán tratados de manera justa".

No dio detalles, pero su comentario se produjo en medio del silencio de Israel sobre la declaración de Hamás.

El medio de comunicación Axios afirmó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se había mostrado "sorprendido" por la respuesta de Trump.

Netanyahu estaba junto a Trump cuando este presentó el programa de 20 puntos en la Casa Blanca el lunes y afirmó en ese momento que Hamás debía atenerse a todos los elementos del plan.

Trump había dado como plazo hasta el domingo por la noche para que el grupo islamista respondiera al plan de paz o se enfrentaría al "infierno".

Hamás calificó de "alentador" el llamado de Trump para que Israel deje de bombardear Gaza.

Sin embargo, un alto funcionario de Hamás, Mahmud Mardawi, declaró el viernes que el plan de Trump es "impreciso, ambiguo y carece de claridad".

FUENTE: Con informaciòn de AFP

