Elecciones 28J: Supremo chavista estaría ideando maniobra para anular comicios

La denuncia explica que el régimen pretende demostrar, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que las elecciones presidenciales deben ser descalificadas, bajo la excusa de que los datos fueron corrompidos por un supuesto ataque cibernético.

Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, la represión contra quienes no lo aceptan se trasladó a las calles, donde las autoridades han detenido a decenas de opositores y arremetido contra miles de manifestantes.

La presión sobre Maduro es máxima y los expresidentes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) reiteran su reclamo para que se muestren las actas, se despejen las dudas y revelan los planes del régimen que intentan desconocer el triunfo de Edmundo González.

Intenciones de anular las elecciones

Además de la denuncia, Duque cuestionó la legitimidad del proceso al señalar que el TSJ ordenó al CNE proporcionar toda la información técnica relacionada con un supuesto "ataque cibernético" que habría afectado los datos electorales. Este ataque, según el CNE, es la razón por la cual no se han entregado las actas correspondientes, que en cambio sí han sido capaces de demostrar quienes respaldan el resultado que ofrece un amplio margen de votos a Edmundo González Urrutia.

El exmandatario colombiano también menciona que el presidente Gustavo Petro podría sugerir repetir las elecciones como una forma de ayudar a Maduro y que se está buscando apoyo en países como México, con López Obrador y Brasil, con Lula, para legitimar este proceso. Además, plantea interrogantes sobre los elementos probatorios que sustentan tal decisión del TSJ y advierte que podrían presentar informes técnicos forenses que justifiquen la declaración de nulidad.

“Este plan debe evitarse”, enfatiza Duque, quien defiende que Edmundo González es el verdadero presidente elegido por el pueblo venezolano, respaldado por un 82% de las actas publicadas por testigos electorales. “El veredicto del pueblo debe ser respetado. ¡No más trampas de la dictadura! ¡Venezuela libre!”, concluye.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/IvanDuque/status/1820246887846564110&partner=&hide_thread=false ¡Alerta! Está circulando esta peligrosa información.



“Se habla de que en el interior del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se estaría estudiando la posibilidad de declarar nulas las elecciones, dado que la data pudo haberse corrompido debido al "ataque cibernético"… — Iván Duque (@IvanDuque) August 4, 2024

Exhorto a Petro

Por su parte, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, lamentó que Nicolás Maduro utilice al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo reconocido internacionalmente como guerrilla narcoterrorista, para supuestamente mantener la narco dictadura.

El exmandatario colombiano publicó en su cuenta de X la carta que el ELN envió a Maduro respaldando su triunfo en las elecciones del 28 de julio.

Pastrana se preguntó: “¿Petro Gustavo, usted está de acuerdo y va a ser cómplice de esta amenaza criminal?”, e insistió en que la comunidad internacional espera su pronunciamiento.

Ahora resulta que @NicolasMaduro usa un grupo reconocido internacionalmente como terrorista para mantener su Narco Dictadura . ¿ @petrogustavo usted está de acuerdo y va a ser cómplice de esta amenaza criminal ? La comunidad internacional espera su pronunciamiento.

La barbarie en Venezuela

"La barbarie en Venezuela no es una discusión electoral. Es un asesinato colectivo y vil. No permitamos que lo avale el gobierno de México”, precisó Felipe Calderón, expresidente de ese país, tras compartir un video en el que se puede ver a la Policía Nacional, colectivos chavistas, además de la supuesta presencia de rusos y cubanos, amedrentando al pueblo de Venezuela que protesta por su libertad.

La barbarie en Venezuela. No es una discusión electoral. Es una asesinato colectivo y vil, no permitamos que lo avale el gobierno de México.

Asimismo, el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, exhortó a la Asamblea Nacional y al Gobierno de Ecuador a rechazar el “monstruoso” fraude electoral del “narco gobierno tirano'” de Nicolás Maduro. “Exigimos a la OEA, a la ONU y pedimos a los países honrados, serios y demócratas que rechacen el fraude del tirano Maduro”, afirmó.

Gutierrez también envió un mensaje a las Fuerzas Armadas Venezolanas, instándolas a defender la decisión soberana del pueblo que votó por el cambio. “No más narco democracia, no más corrupción. No asesinen a su pueblo, no mantengan a un narco gobierno corrupto. Honrar el legado del Libertador Simón Bolívar. ¡Fuera la narco dictadura del socialismo chavista del siglo XXI!”, concluyó.

!!!Urgente #Venezuela!!!@AsambleaEcuador y Gobierno Nacional deben rechazar el monstruoso Fraude Electoral del Narco Gobierno Tirano de @NicolasMaduro.

Exigimos a la @OEA_oficial y @ONU_es y pedimos a los países Honrados, Serios y Demócratas que rechacen el Fraude del Tirano…

Exigimos a la @OEA_oficial y @ONU_es y pedimos a los países Honrados, Serios y Demócratas que rechacen el Fraude del Tirano… pic.twitter.com/qvWdpn8pXj — Lucio Gutiérrez (@LucioGutierrez3) August 4, 2024

FUENTE: Cuentas de lares social X de los expresidentes miembros del Grupo IDEA