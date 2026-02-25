Sheinbaum presenta reforma comicial que reduce senadores, el gasto electoral y prohíbe la reelección

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles su propuesta de reforma electoral, que reducirá los costos en procesos comiciales, así como el número de senadores y prohíbe la reelección consecutiva en el cargo.

En rueda de prensa, la gobernante mexicana explicó los puntos principales de la reforma que se entregará el próximo lunes, 2 de marzo, al Parlamento.

"Quien la quiera apoyar, bien, y quien quiera mantener el privilegio con las listas, la gente lo va a señalar", afirmó.

Sheinbaum apuntó que se trata de modificaciones sencillas, que responden a las demandas populares y "no como decía la oposición que iba a acabar con la democracia".

Entre los principales puntos se contemplan: la integración del Congreso de la Unión con una Cámara de Diputados que mantendrá 500 integrantes todos por votación directa y la Cámara de Senadores que pasará a tener 96 miembros, esto es una reducción sobre los 128 actuales.

Sueldos y bonos de consejeros y altos mandos disminuyen

La reducción del gasto comicial se calcula en 25% en el presupuesto electoral, además de disminución en los sueldos y los bonos de consejeros y altos mandos del Instituto Nacional Electoral (INE). Sobre los tiempos en radio y televisión, se reducen de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

El INE tendrá acceso a las operaciones financieras de partidos y candidatos. Se prohíben, los aportes en efectivo y los recursos deberán manejarse dentro del sistema financiero formal. La fiscalización se fortalecerá con el uso de tecnologías.

Para el voto en el extranjero se facilita el proceso, al igual que se tratará de ampliar la democracia participativa. El conteo por distritos se hará al término de la jornada electoral y no se esperará al día posterior como hasta ahora.

La reforma prohibirá que cargos de elección popular sean heredados a familiares, a la vez que se veta la reelección consecutiva.

