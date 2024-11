Embajada de EEUU en La Habana anuncia cambios en servicios de visa

De acuerdo con la información, los solicitantes serán contactados para reprogramar sus citas. Asimismo, pidieron no llamar a la embajada para obtener información sobre la reprogramación de citas de visado.

“La información sobre las citas reprogramadas se proporcionará directamente a los solicitantes”, refirieron.

Los servicios pospuestos incluyen entrevistas y revisión de documentos. Hasta el momento no se especifica la razón por la cual serán reprogramados los procesos.

En agosto, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció una expansión en sus servicios consulares, específicamente en la emisión de visas, para permitir que un mayor número de ciudadanos cubanos accedan a entrevistas para la obtención de visas no inmigrantes directamente en la capital cubana.

Embed - U.S. Embassy Havana on Instagram: " IMPORTANT MESSAGE from the U.S. Embassy Regarding Visa Services: For the month of November, all immigrant and nonimmigrant visa services (to include interviews and document review) will be rescheduled for a future date. Applicants will be contacted soon to reschedule their appointments. We appreciate your patience as we reschedule services. Do not call the U.S. Embassy for information on rescheduling your visa appointment; information on rescheduled appointments will be provided directly to applicants. Applicants whose visa status on CEAC (https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?App=IV) states “ISSUED” can come to the Embassy to collect their visa on Wednesday, November 13, at 10 a.m. or Thursday, November 14, at 10:00 a.m."