Belice tiene mucho para todos

Situado entre México y Guatemala, Belice es una joya de Centroamérica que ofrece una rica mezcla de relajación, aventura y cultura, junto con una amplia gama de alojamientos, desde hospedajes básicos hasta complejos turísticos de lujo con todo incluido.

Desde sus 240 millas de costa caribeña hasta las montañas cubiertas de bosques en el oeste, y los antiguos templos mayas dispersos por todo el país, Belice cuenta con una costa salpicada por más de 450 pequeñas islas a lo largo de la segunda barrera de coral más grande del mundo.

A pesar de su abundante belleza natural y su vibrante herencia cultural, el país sigue siendo relativamente poco conocido por muchos viajeros. Allí puede relajarse en la costa con una refrescante margarita en la mano, explorar la selva tropical para descubrir historia y cultura, o experimentar lo mejor de ambos mundos en un solo viaje.

Belice es una nación en desarrollo. Desde que obtuvo su independencia del dominio colonial británico en 1981, el país ha logrado avances significativos, pero muchos ciudadanos viven aún por debajo del nivel de pobreza. El futuro de la nación es prometedor, especialmente en el ecoturismo y la conservación ambiental.

Los Cayos

Los cayos de Belice son pequeñas islas bajas accesibles por aire o por mar. Muchas se encuentran sobre o cerca de la Barrera de Coral de Belice, y van desde diminutas barras de arena deshabitadas hasta animadas islas con hoteles, restaurantes y centros de buceo.

Ambergris Caye, la más grande, alberga la localidad de San Pedro. Nos alojamos en el resort todo incluido Reef Haven Belize, reconocido por sus playas de arena blanca, aguas turquesa, oportunidades para practicar snorkel y buceo, y acceso directo al arrecife. Puede pescar, navegar y practicar kayak mientras disfruta de un ambiente relajado con aves, peces y simpáticas iguanas.

Reef Haven Belize es un resort premium todo incluido ubicado entre senderos rodeados de exuberantes jardines, perfecto para detenerse, respirar y desconectarse de la vida cotidiana. El resort ofrece acceso directo al mar, a la barrera de coral y al Great Blue Hole, uno de los sitios de buceo más espectaculares del mundo. Los huéspedes pueden disfrutar de clases de yoga, cocina beliceña, karaoke y música en vivo alrededor de una fogata por la noche.

La gastronomía aquí es uno de los puntos destacados. Pruebe la sopa a base de tomate del chef Miguel Lavin y su magistral plato principal de langosta; quedará sorprendido por sus sabores distintivos.

Belize City

Ubicada en una estrecha franja de costa caribeña, Belize City es el principal puerto del país, así como su centro financiero e industrial. Los cruceros anclan cerca del puerto y los pasajeros son trasladados en pequeñas embarcaciones operadas por residentes.

Belize City fue la capital de Honduras Británica (como se llamaba entonces el país) hasta que el gobierno se trasladó a Belmopán en 1970. El área de Fort George conserva un marcado carácter colonial, con lugares como Memorial Park, la tumba de Baron Bliss, el faro Baron Bliss y el Museo de Belice.

El Fort George Hotel & Spa sirve como una base ideal para explorar el país, con guías expertos que ofrecen información sobre la historia y los recursos de Belice. Su restaurante The Treehouse ofrece desayuno, almuerzo y cena, incluidos platos tradicionales beliceños, en tres espacios de comedor llenos de luz natural y decorados con motivos inspirados en la naturaleza.

Aunque algunas zonas de Belize City no son las típicamente turísticas, es posible cruzar el Swing Bridge para experimentar el centro de la ciudad y algunos sabores locales. Debe actuar con precaución y practicar medidas básicas de seguridad.

Para disfrutar de la vida local, cruce el Swing Bridge y pasee por Albert Street para experimentar el centro de Belize City. Cerca de allí, Battlefield Park y la High Court of Belize, un llamativo ejemplo de arquitectura colonial británica reconstruido en 1926, se destacan como importantes monumentos cívicos.

Templos Mayas

Belice fue hogar de una próspera civilización maya entre el año 2000 a.C. y el 1500 d.C. El país cuenta con más de 1,000 sitios mayas registrados, que incluyen templos ceremoniales, plazas y palacios. Estos templos, a menudo en forma de pirámides escalonadas, se utilizaban para rituales, ceremonias religiosas y entierros de líderes importantes.

Xunantunich, cerca de la frontera con Guatemala, cuenta con El Castillo, una pirámide de 130 pies de altura que ofrece vistas panorámicas de la selva. Intrincados frisos y decoraciones de estuco resaltan la maestría artística de los antiguos mayas.

Caracol, el sitio maya más grande de Belice, se eleva más de 140 pies sobre el dosel del bosque. Fue en su momento un importante centro político y económico, y el lugar incluye canchas de juego de pelota, plazas y cientos de estructuras.

Gastronomía

La cocina beliceña refleja la herencia maya, garífuna, mestiza, criolla y caribeña del país. Los platos se preparan con ingredientes frescos y locales como mariscos, frutas tropicales, frijoles, arroz y verduras, y se sazonan con recado (pasta de especias), leche de coco, lima, pimienta, cilantro y chiles.

Ambergris Caye y Caye Caulker son lugares ideales para disfrutar de langosta, camarones y pescado fresco, mientras que Belize City y San Ignacio (cerca de Xunantunich) ofrecen comida callejera, mercados y restaurantes familiares a precios muy accesibles.

Cómo llegar

Varias aerolíneas ofrecen vuelos directos desde importantes ciudades de Estados Unidos y Canadá, incluido Miami. Los ciudadanos de Estados Unidos y de la Unión Europea no necesitan visa. Los viajeros de otros países deben contactar al consulado beliceño correspondiente para conocer los requisitos de entrada.

Idioma

El inglés es el idioma oficial, aunque el español y las lenguas mayas también se hablan ampliamente.

Moneda

El dólar beliceño es la moneda oficial, pero el dólar estadounidense es ampliamente aceptado (aproximadamente 2 BZD = 1 USD). Para ahorrar en comisiones de cambio, lo más recomendable es usar tarjeta de débito o crédito en lugar de cambiar efectivo.