Irán rehúsa pactar un alto el fuego a menos que EEUU e Israel detengan sus ataques

En esta fotografía, tomada y difundida el 30 de enero de 2026 por el servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco tras su reunión en Estambul.

TEHERÁN. - El régimen de Irán avisó este domingo que no tiene ni la más mínima intención de negociar una paz al conflicto abierto esta semana con Estados Unidos a menos que cesen inmediatamente los ataques contra su territorio.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, anunció en entrevista con la cadena estadounidense NBC que esta situación "difiere por completo" del conflicto del verano pasado: otra operación conjunta entre EEUU e Israel contra las instalaciones nucleares del país y que se saldó con más de un millar de muertos. El final de ese enfrentamiento no se tradujo en una paz duradera.

"La última vez nos atacaron, asesinaron a nuestra gente y destruyeron nuestra infraestructura, y luego pidieron un alto al fuego. Lo aceptamos de buena fe, porque solo nos estábamos defendiendo. Cuando cesó la agresión, nosotros también. Pero esto no condujo a la paz", explicó Araqchi.

Agregó: "El alto el fuego no va a ocurrir ahora mismo. Debe haber un fin permanente a la guerra y, hasta que lleguemos a ese punto, creo que debemos seguir luchando por la seguridad de nuestra gente. Primero, que nos expliquen por qué iniciaron esta agresión, y luego podremos hablar de un alto el fuego".

Israel y Estados Unidos atacaron recientemente el principal aeropuerto de Irán e importantes plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm que el régimen iraní denunció como crímenes contra la población civil mientras sus fuerzas armadas prosiguieron toda la mañana con sus ataques contra Israel, de momento sin víctimas en ninguno de estos casos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que sus aviones atacaron al aeropuerto de Mehrabad y destruyeron, al menos, 16 aviones pertenecientes a la unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

El presidente de EEUU, Donald Trump, sostuvo el viernes queque sólo una "rendición incondicional" del régimen de Irán pondrá fin a la guerra. La ofensiva de EEUU e Israel, que inició hace una semana contra el régimen fundamentalista de los ayatolás se amplió varios países del Medio Oriente debido a las represalias de Teherán.

Irán y Rusia

Por otra parte, el ministro Araqchi evitó pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a Rusia como asesora logística de Irán en este conflicto mediante la entrega de datos de combate sobre posibles objetivos. Se limitó a recordar que ambos países firmaron recientemente un nuevo acuerdo de asociación estratégica.

"La cooperación militar entre Irán y Rusia no es nueva ni ha estado oculta. Esta cooperación ha existido en el pasado, existe ahora y continuará en el futuro. No tengo información militar detallada, pero, que yo sepa, tenemos una muy buena cooperación con Rusia", indicó.

FUENTE: Con información de Europa Press