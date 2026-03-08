Trump señala que el próximo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON. - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", dijo Trump a ABC News. Añadió: "Si no la obtiene, no durará mucho".

Trump explicó: "Lo que queremos es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".

El mandatario republicano estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei "si acaba siendo un buen líder, y hay muchas personas cualificadas para ello".

En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo líder será "un objetivo", tras el ataque que acabó con la vida del ayatolá que estuvo al mando de Irán desde 1989.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, subrayó que debe ser "el pueblo iraní", y no Donald Trump, quien elija a su nuevo líder. Exigió que el mandatario estadounidense se disculpe por iniciar la guerra en Medio Oriente"por los asesinatos y la destrucción que nos han causado".

"No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Es responsabilidad del pueblo iraní elegir a su nuevo líder", declaró Abás Araqchi en el programa "Meet the Press" de la NBC.

Araqchi no se pronunció sobre quién sería el sucesor del líder supremo. Medios estatales iraníes informaron el domingo que el órgano clerical responsable de la votación ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

Algunos clérigos sugirieron que Mojtaba sería el elegido. "Tenemos que esperar a que la Asamblea de Expertos se reúna y vote por el nuevo líder supremo, y por quien sea elegido por ellos", declaró.

EEUU no atacará infraestructura energética

Estados Unidos no planea atacar la infraestructura energética iraní como parte de la ofensiva que lleva a cabo junto a Israel contra la república islámica, declaró este domingo el secretario de Energía, Chris Wright.

En declaraciones a CNN, el funcionario sostuvo que el conflicto y las consiguientes interrupciones en el flujo de petróleo y gas durarían, "en el peor de los casos, solo unas pocas semanas, no meses".

Cuatro depósitos de petróleo y una planta logística fueron atacados por Israel el sábado en Teherán y sus alrededores, provocando importantes incendios. Este fue el primer ataque reportado contra infraestructura iraní desde el inicio de la guerra.

"Fueron ataques israelíes dirigidos contra depósitos de combustible", explicó Wright. Dijo que "Estados Unidos no está atacando ninguna infraestructura energética".

"No hay planes de atacar la industria petrolera iraní, su industria del gas natural ni ningún elemento de su industria energética", señaló.

Precios del petróleo

El conflicto en Oriente Medio ha paralizado prácticamente el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, la puerta de entrada habitual del 20% de la producción mundial de petróleo. Los mercados energéticos reaccionaron con fuerza a estos acontecimientos y los precios del petróleo se dispararon

El crudo West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia en Estados Unidos, subió un 12% solo el viernes y un 36% durante la semana. Los precios "no deberían subir mucho más, porque el mundo está muy bien abastecido de petróleo", predijo Wright en CBS. "No hay escasez de energía en el hemisferio occidental".

Según la aseguradora estadounidense de automóviles AAA, el precio promedio de la gasolina en el surtidor subió casi un 16% en una semana en Estados Unidos, y los del diésel treparon un 22%.

De acuerdo con el sitio web GasBuddy, el diésel no había estado tan caro desde febrero de 2023.

Los precios en el surtidor son un tema muy sensible para los votantes estadounidenses, en un país donde el automóvil juega un papel importante, y podrían convertirse en un tema político a medida que se acercan las elecciones intermedias de noviembre.

FUENTE: Con información de AFP/Europa Press