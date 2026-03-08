Cuba reporta segundo día de cacerolazos por apagones y crisis generalizada

Cuba vivió una segunda jornada consecutiva de cacerolazos en diversos municipios, marcando una escalada en las manifestaciones ciudadanas contra el apagón generalizado que mantiene a la isla en la oscuridad.

Los reportes desde La Habana indican que el reclamo popular elevó la protesta y ya no sólo es por la crisis energética, también se escuchan consignas de libertad.

En el municipio de Guanabacoa, las grabaciones difundidas por redes sociales captaron a residentes que, entre el sonido de los calderos, sustituyeron el reclamo de electricidad por la consigna "no queremos luz, queremos libertad".

Los testimonios recogidos en la zona del Anfiteatro reflejan un agotamiento que apunta directamente a la gestión del Estado. Un ciudadano presente en la manifestación cuestionó abiertamente la capacidad de los dirigentes actuales y exigió la salida de quienes hoy ostentan el poder ante la incapacidad de resolver la crisis, reseña el portal web Diario de Cuba.

Este sentimiento de ruptura con las instituciones estatales se ve respaldado por datos recientes de sondeos realizados en todas las provincias del país.

Según una encuesta a más de 2.000 residentes realizada por Diario de Cuba, apenas el 5,4% de los cubanos considera que el Estado ha sido una figura relevante en la solución de sus problemas en años recientes, mientras que solo el 5,7% mantiene la expectativa de que las instituciones oficiales puedan ofrecer soluciones en el futuro.

La agitación se extendió por gran parte de la geografía habanera. En el barrio de Palmar, municipio Marianao, los vecinos quemaron desechos en medio de la calle para iluminar la vía y entonaron las notas del Himno Nacional cerca de la medianoche. Simultáneamente, en Regla, decenas de personas marcharon por las calzadas bajo el grito de "Regla está en la calle ya", utilizando fogatas para romper la oscuridad del apagón.

En el municipio Playa, específicamente en la zona de Buenavista, se reportó la presencia de unidades de la Policía Nacional Revolucionaria. Según los testigos y activistas que documentaron el momento, los efectivos policiales llegaron al lugar de la protesta pero se retiraron en sus vehículos sin intervenir ni realizar detenciones, mientras los residentes continuaban con el cacerolazo.

Otras manifestaciones de descontento se registraron en el Cotorro y en diversas barriadas de la capital, confirmando una tendencia de protesta que ya no se limita a pedir el restablecimiento de los servicios básicos, sino que manifiesta una pérdida de confianza total en la administración del país.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba