Trump transforma el Medio Oriente al eliminar el régimen iraní

Bombardero estadounidense B1 Lancer, uno de los tipos de aeronaves de guerra que participa en la gran ofensiva contra el régimen iraní.

¡Demasiado tarde! Así respondió el presidente Donald J. Trump a la petición de los pocos altos mandos militares iraníes que quedan en pie, tras la histórica ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra el régimen iraní del ayatolá eliminado Alí Jamenei.

“Su defensa aérea, su fuerza aérea, la armada y su liderazgo han desaparecido”, y ahora quieren hablar… ¡Ya es demasiado tarde!, escribió el líder republicano en su red Truth Social.

"Prácticamente todo del régimen iraní y su cúpula militar y de gobierno ha sido destruido", dijo Trump a periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca.

"Iban a atacar primero e impedimos que eso ocurriera", puntualizó.

"Tenemos un Ejército excelente y hacen un trabajo fantástico", subrayó el Presidente, quien reconoció haberse sorprendido algo con los ataques de Irán a sus vecinos, entre ellos aliados históricos, lo cual evidencia “el nivel de maldad del régimen iraní”.

En la primera conferencia de prensa ofrecida por la Casa Blanca, tras el comienzo de la ofensiva militar, la portavoz Karoline Leavitt informó:

"EEUU espera contar con un dominio completo y total del espacio aéreo iraní en las próximas horas".

Arrecian bombardeos a puntos claves iraníes

Momentos antes, el secretario de Defensa Pete Hegseth había dicho que Estados Unidos e Israel "tendrían un control total de los cielos iraníes", sin especificar cuándo.

"Volaremos día y noche para localizar, fijar y destruir los misiles y la base industrial de defensa de las fuerzas iraníes".

También se anunció el control del Estrecho de Ormuz, por donde transita entre el 20% y el 25% del comercio de petroleo mundial.

Sobre el plan de postguerra, el presidente Trump manifestó:

"Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?", refiriéndose al ayatolá Alí Jamenei, muerto en los bombardeos del primer día de la operación “Furia Épica”.

"Y no queremos que eso ocurra", precisó.

Todas las opciones que le ofreció Washington a Teherán fueron rechazadas. El diálogo sólo sirvió de pretexto para ganar tiempo e intentar preparar un golpe militar sorpresivo contra objetivos estratégicos de EEUU en Medio Oriente, incluso con amenazas directas al presidente Trump y a la población civil en Norteamérica. Pero Washington se les adelantó.

Desde su llegada al poder para su segundo mandato en enero 21 de 2025, el presidente Trump reinstauró las sanciones que el gobierno de Joe Biden había puesto en pausa o simplemente no hacía cumplir. La presión obligó a Jamenei a decir que Teherán estaba dispuesto a “negociar” sobre su programa nuclear y de misiles.

A partir de aquí, el Departamento de Estado emprendió negociaciones que no llegaron a nada debido a la postura intransigente de Irán, lo que obligó a la Casa Blanca a poner más presión con nuevas sanciones hasta la decisión de eliminar el peligro inminente, después de cuatro años de falta de liderazgo estadounidense en Washington bajo Joe Biden o quienes estuvieran al frente del país realmente.

A cambio de la liberación de cinco civiles estadounidenses que estuvieron presos durante años en Irán, el gobierno de Biden liberó una partida financiera congelada por las sanciones de 6.000 millones de dólares en septiembre de 2023 y luego en mayo de 2024, un nuevo intercambio le concedió a Teherán otros 10.000 millones de dólares. Todo el dinero terminó en la industria militar y terrorista iraní.

"Era imposible un acuerdo"

Steve Witkoff, uno de los principales negociadores en los últimos intercambios con figuras cercanas a Jamenei, reveló en una entrevista en Fox News que “en la primera reunión con los representantes de Teherán y sin ningún tipo de pudor, "nos explicaron que poseían 460 kilogramos de Uranio enriquecido al 60% y que si no se llegaba a un acuerdo continuarían el proceso que les permitiría fabricar 11 bombas nucleares”.

Witkoff, quien estuvo a cargo de las rondas de negociaciones desde abril de 2025, concluyó: “Era imposible un acuerdo con ese régimen” decidido a terminar con Israel y hacer todo el daño posible a EEUU.

De esta forma, quedó demostrado una vez más que con tiranías y dictaduras las negociones caen al vacío y lo único que pretenden es ganar tiempo para sus objetivos.

El mensaje de la captura del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa en una operación quirúrgica de las fuerzas Delta, ambos ahora ante un proceso penal en Nueva York, no sirvió de escarmiento a Jamenei y sus secuaces.

Tampoco valieron para persuadirlos los bombardeos ordenados por el mandatario estadounidense en junio 22 de 2025 contra tres instalaciones nucleares subterráneas, donde se enriquecía uranio a más del 60%, incluso algunos expertos de la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica) alertaron de que los datos correspondían a más del 80%.

Para fabricar un artefacto nuclear se necesita el 90% de uranio enriquecido, según especialistas en el tema.

En ese momento, los iraníes respondieron que eran “oscilaciones técnicas” del proceso, un argumento que por supuesto no creyeron ni la Casa Blanca ni el Pentágono.

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la operación militar a gran escala lanzada el sábado 28 de febrero contra Irán fue un movimiento "preventivo", ya que el régimen iraní se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

"Si nos quedamos a la espera de que llegara ese ataque antes de golpearlos, hubiéramos sufrido muchas bajas", declaró a la prensa antes de una sesión privada con líderes congresistas de ambos partidos para informar sobre la operación.

El jefe de la diplomacia norteamericana declaró también que Washington sabía que Israel podría atacar a Irán en algún momento a modo de autodefensa con la información de inteligencia suministrada por el Mossad acerca de los planes de Jamenei y su cúpula militar, que incluían bombardeos contra bases estadounidenses en diferentes países del Medio Oriente y en Europa, como había amenazado desde hacía meses.

Por ello, afirmó, el presidente Donald Trump tomó la "sabia decisión" de [golpear primero].

La mejor oportunidad

El jefe de la Casa Blanca aseguró que los ataques contra Irán fueron la "última y mejor oportunidad" para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las "amenazas intolerables" a EEUU.

En su primera comparecencia en vivo desde el inicio de la Operación “Furia Épica”, Trump insistió en que Irán "ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y que pronto tendría misiles capaces de alcanzar a nuestro país".

"El programa de misiles balísticos del régimen crecía de manera rápida y drástica (un promedio de casi 100 misiles por mes), lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas en el extranjero", explicó Trump.

Irán ha lanzado 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones de forma indiscriminada contra objetivos civiles en países cercanos, pero con una efectividad de menos del 5%, de acuerdo con informes del Pentágono.

“En una evaluación operativa de los primeros días puedo afirmar que el plan marcha por delante de lo previsto. Y en el terreno cada una de ls ramas de nuestras fuerzas armadas está logrando un éxito sin precedente”, explicó el almirante Charles Bladford Cooper, jefe del Comando Central de EEUU.

La Casa Blanca aseguró que Estados Unidos tiene capacidad sobrada para culminar con éxito la guerra contra Irán.

"En cuanto a municiones y arsenales, tenemos capacidad más que suficiente no solo para ejecutar con éxito la operación ‘Furia Épica’, sino también para ir mucho más allá. Además, contamos con arsenales en lugares que mucha gente en este mundo desconoce", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su primera rueda de prensa desde el inicio de los ataques al régimen de Teherán.

EEUU cuadruplica producción de armas sofisticadas

No obstante, Leavitt agregó que el Presidente instó a los contratistas de defensa a producir armas estadounidenses "de forma rápida y agresiva".

El 2 de marzo, Trump aseguró que EEUU posee un "suministro prácticamente ilimitado" de armas.

Hoy no hay un solo barco iraní en movimiento en el Golfo Arábico, en el Estrecho de Ormuz o en el Golfo de Omán, indican los últimos reportes de ataques dinámicos que realiza Washington. Más de 30 navíos iraníes de guerra fueron hundidos o detrozados.

“Estamos cazando los últimos lanzadores móviles de misiles que le quedan a Irán”, dijo Cooper antes de la conferencia de prensa ofrecida por el jefe estadounidense de Defensa.

A pesar del gran desempeño de la operación conjunta con Israel, Trump pidió a los manifestantes en Irán que se abstengan de ejecutar medidas importantes hasta que la situación se haya estabilizado.

"Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a celebrar y terminar de una vez con el régimen, no lo hagan todavía", añadió.

El Presidente reveló que los [intensos bombardeos exterminaron] a quienes Washington consideraba como posibles sucesores de Jamenei, y que otro ataque "importante" había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo durante la denominada “Asamblea de Expertos”.

"La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto", recalcó. "Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes".

EEUU descarta a hijo de Pahlavi

Lo que sí pudo ser una sorpresa para muchos fueron las declaraciones del jefe de la Oficina Oval de que Washington descartaba la posibilidad de que el hijo del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, tomara las riendas del poder en Irán, tras un eventual cambio de régimen.

Nacido en 1960, Reza Ciro Pahlaví, es un disidente iraní exiliado en EEUU y que se ha dirigido al pueblo de Irán recientemente como el sucesor del poder en Teherán. Sin embargo, parece [no contar] con la determinación de la administración Trump, que busca una figura moderada que sea respaldada por una coalición iraní para garantizar el cambio de poder sin abruptos y sin violencia interna entre facciones.

Al final, será el pueblo iraní el que deberá escoger su gobierno y preservar la libertad y el camino democrático de la nación a la que EEUU le abrió las puertas de la libertad.

Trump señaló que si bien Pahlavi "parece una persona muy agradable y capaz" considera que "alguien de dentro sería más apropiado" para ponerse al frente de Irán. "Alguien que esté allí, que sea popular, si es que existe esa persona", puntualizó en una rueda de prensa.

El mandatario estadounidense confía en poder colocar en el mando a alguien "más moderado y sin resentimientos radicalizados" que impidan encontrar la estabilidad urgente del país.

Trump comentó además que no estaba muy contento con el primer ministro británico, Keir Starmer, porque Londres, que no participa en la ofensiva, tardó días en autorizar el uso de sus bases por Estados Unidos para las operaciones contra Irán. Y en este apartado le dedicó palabras contundentes al socialista presidente español, Pedro Sánchez, quien se negó a que los aviones de EEUU utilizaran las bases militares de Rota y Morón, en Andalucía, para la ofensiva contra Irán. Además, el mandatario español, que no fue elegido por el voto popular mayoritario sino por una coalición partidista parlamentaria, se opuso a aumentar al 5% de su Producto Interno Bruto (PIB) su gasto en defensa como miembro de la OTAN.

El resto de los miembros de la Alianza acordó subir su aporte, en respuesta a la propuesta de la Casa Blanca.

"Nos ha llevado tres o cuatro días solucionar dónde podíamos aterrizar en el Reino Unido", añadió. "No estamos tratando con Winston Churchill", afirmó al referirse a Starmer.

Sánchez, el gran perdedor

Respecto a Sánchez advirtió de cortar el comercio con España.

Sánchez mantiene una postura hostil y de ataques constantes contra EEUU a lo que el presidente Trump ha respondido con mucha paciencia, pero al parecer se le agotó, después del reciente rechazo de apoyo a la fuerza aérea estadounidense.

"España se ha portado de manera terrible, es un aliado terrible", dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien también criticó la actitud de Sánchez de negar las bases a EEUU.

"Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver en estos momentos con España (…) Y en España hay gente maravillosa, pero desde luego sus dirigentes no lo son”, recalcó.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, increpó al presidente español por su negativa de cooperación en las operaciones contra el régimen iraní.

"¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?", cuestionó en X.

Pero el rastro del dinero casi siempre indica importantes indicios.

España y Venezuela eran los países preferidos de Jamenei para el blanqueo de capitales. En Mallorca, por ejemplo, poseía hoteles de lujo y campos de golf, mientras que en Venezuela -entre otros negocios- fabricaba piezas, componentes y drones para su industria militar.

Masacre iraní y héreoes

Todo ocurre, además, después de la masacre cometida por Jamenei contra manifestantes civiles en más de 30 provincias del país; una intensa ola de protestas que comenzó a finales de diciembre debido a la recesión económica y que derivó en una rebelión política en busca de libertad y el fin del régimen iraní.

Los llamados de líderes de la oposición en Teherán fueron innumerables, para que Washington diera apoyo directo y poder exterminar la dictadura del ayatolá. Sin embargo, Trump se mantuvo ecuánime y reflexivo, a la espera de resultados por parte de los iraníes en diálogo con enviados de la Casa Blanca; pero los asesinatos en las calles no se detuvieron; por el contrario, arreciaron, después de que el régimen desactivó el internet para aislar a los manifestantes del resto del mundo y que no se conociera la masacre.

Hoy se sabe que en las últimas semanas, el régimen fulminó en las calles a más de 35.000 manifestantes, arrestó a más de 60.000 y torturó a otras decenas de miles, entre ellos adolescentes y jóvenes universitarios, madres desesperadas por la tortura a sus hijos y un pueblo en el 90% cansado de la represión, la pobreza y los abusos constantes desde 1979, cuando se instauró el primer gobierno de los ayatolá.

Los heridos, arrestados y torturados sumarían otras 200.000 personas.

El secretario de Defensa, Hegseth, también especificó que fue Israel quien dio muerte al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros funcionarios clave, tras surgir información de inteligencia de que se encontraban reunidos.

En el último mes, EEUU movió hacia el Medio Oriente a tres portaaviones con sus equipos de defensa marítima, entre ellos el mayor del mundo, el USS Gerald Ford, junto a la movilización de más de 30.000 tropas en la región.

El martes 3 de marzo, Israel atacó la sede de la llamada Asamblea de Expertos, encargada de seleccionar al líder religioso que sustituiría a Jamenei. A menos de 24 horas de que fuera nombrado un sucesor, también resultó muerto en un ataque coordinado.

"La Asamblea de Expertos"

Según fuentes, más de 80 miembros de ese clérigo asesino fueron ajusticiados en Qom, al sur de la capital iraní.

Como una de sus últimas alternativas, el hijo mayor de Jamenei se convirtió en el tercer nombramiento de los ayatolá. Según versiones de prensa no confirmadas de manera oficial, también estaría muerto.

La ofensiva entre Israel y EEUU ha sido implacable. Más de 3.000 objetivos en todo el país han sido golpeados. Nueve de los buques iraníes de guerra más poderosos fueron hundidos junto a otros en diferentes bases. En total la armada estadounidense ha "destruido" más de 30 medios navales iraníes, incluyendo un último buque de guerra en el Océano Índico.

Hasta ahora menos de 10 soldados estadounidenses han perdido la vida, una cifra ínfima de bajas en comparación con las amenazas de Teherán y las ocurridas en otros conflictos armados de gran escala en sus primeros días. Los cuerpos de cuatro de ellos fueron recibidos en EEUU por el presidente Trump y altos militares.

Mientras, los demócratas retomaron la misma retórica de que Trump no consultó al Congreso y que excedió su poder. Falso.

Días antes de comenzar la ofensiva coordinada con Israel contra Irán, Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y altos jefes militares de EEUU se reunieron con los líderes de ambos partidos del Congreso federal y les explicaron la inminente amenaza para EEUU y cómo se llevarían a cabo las operaciones militares, sin otra opción posible y la oportunidad final de terminar con el régimen sanguinario de Teherán.

Los ya acostumbrados grupos radicales se manifiestan en contra de la muerte de Jamenei, después de que este ordenara asesinar a más de 35.000 manifestantes, disparándoles a quema ropa en las calles y desde los techos de los edificios como cacería de aves, mediante francotiradores del ejército.

Ante esta masacre, sin enumerar las anteriores desde 1979 y la represión generalizada bajo la condición de terrorismo de estado, la ultraizquierda de EEUU hizo absoluto silencio. Sí salió a protestar de forma violenta por la muerte de dos manifestantes que atacaron a los agentes policiales de Inmigración (ICE) en Minnesota, zona de sonado escándalo de corrupción con fondos federales bajo gobierno local y estatal de demócratas, como el gobernador y excandidato a vicepresidente de la nación, Tim Walz.

Del lado enemigo

La ultraizquierda en EEUU se pone otra vez de parte del enemigo jurado de EEUU y del pueblo estadounidense para defender a un tirano, cuya fortuna se estima entre los 200.000 millones de dólares y los 600.000 millones de dólares, de acuerdo con un informe del medio israelí Ynet. Mientras, el pueblo llevaba décadas de calamidad económica y racionamiento al tiempo que se destinaban cientos de miles de millones de dólares a su programa nuclear y armamentista.

Bajo una ideología totalmente fallida funciona hoy en EEUU la izquierda, cada vez más incongruente y hundida en una agenda extremista antivalores que no va a ninguna parte en política, sociedad y mucho menos en economía.

Es la misma que da lecciones de feminismo, de respeto a los homosexuales y la llamada diversidad y resulta que termina en férrea defensa de la denominada Policía Moral Iraní, de los asesinatos de la Guardia Revolucionaria Iraní y el colgar de grúas en plazas públicas después de linchar y violar a los homosexuales en Irán.

“La izquierda se ha convertido en esa locura, esa especie de esquizofrenia permanente, de sinsentido y de falta absoluta de coherencia. Lo único que persigue es el poder, como sea posible. Y si lo que necesitan es destruir la sociedad occidental para conseguirlo, pues lo hace sin tapujo ni reserva”, como la define el connotado periodista español, Carlos Cuesta, en la cadena EsRadio Nacional.

El régimen de Irán no sólo es una dictadura, una teocracia asesina fundamentalista… es el principal financiador del terrorismo internacional con la participación directa de Venezuela y el narcodictador capturado Nicolás Maduro.

¿Y quienes se beneficiaban de este binomio? Los regímenes comunistas o socialistas de China, Cuba, Venezuela, Irán, Nicaragua, Rusia, y todos los gobiernos de ultraizquierda en el mundo, y en especial en el Hemisferio Occidental, Asia y los grupos fundamentalistas anti-Israel y anti-Occidente.

FUENTE: Con información de AFP, EFE, The Wall Street Journal, Informes de la Casa Blanca y otras fuentes.