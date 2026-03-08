"Los voy a fumigar", la dura advertencia de De la Espriella desde Miami contra el narcoterrorismo

MIAMI. - El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella lanzó el sábado una severa advertencia contra los grupos criminales de su país durante un acto en la iglesia MCI de North Miami Beach, Florida.

Ante una multitud de connacionales, el abogado detalló su plan de gobierno para consolidar su aspiración electoral y prometió destruir las bases del narcoterrorismo con un mensaje contundente: "Los voy a fumigar como las alimañas que son".

La propuesta del candidato contempla desmantelar la base financiera del crimen, impulsada por el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Para ello, De la Espriella prometió dotar a la fuerza pública de un presupuesto robusto, tecnología de inteligencia artificial y drones de última generación capaces de golpear las estructuras delictivas.

Según sus palabras, el candidato concibe las amenazas del país como una pirámide criminal, cuya base principal es el narcotráfico, seguida por la minería ilegal, el contrabando y la extorsión.

Con las herramientas para ejecutar la ofensiva, De la Espriella dijo que buscaría neutralizar a las organizaciones terroristas con alta precisión y estricta "mano de hierro", en coordinación permanente con el gobierno de Estados Unidos.

El discurso del abogado no contempla concesiones ni negociaciones para los grupos al margen de la ley. En sus declaraciones en Florida, reiteró que aplicará todo el peso del Estado contra quienes persistan en la ilegalidad.

"En mi gobierno bandido que no se someta será dado de baja como en derecho corresponde", afirmó de forma categórica ante sus seguidores.

Doble ‘outsider’

En el plano económico, el aspirante se desmarcó de la clase política tradicional al definirse como un doble 'outsider', libre de contratos con el Estado y de maquinarias partidistas convencionales.

Su plan de choque fiscal exige recortar el tamaño del aparato estatal en un cuarenta por ciento, bajar los impuestos e impulsar la producción petrolera a más de un millón de barriles diarios a través de la reactivación de la industria de hidrocarburos.

"Yo soy un hombre de la provincia colombiana. No como sino comida de sal y he venido a reivindicar al pueblo colombiano que trabaja", sostuvo.

Abelardo de la Espriella Miami 2 De la Espriella, junto a su familia, saluda a una nutrida congregación de colombianos en el sur de la Florida. D. CASTROPÉ

Conexión Florida

El líder del movimiento "Defensores de la Patria" aprovechó el escenario para destacar su profunda conexión personal con el sur de la Florida.

Miami representa un pilar emocional y estratégico en su vida, pues allí residió por años y es la cuna de su familia.

"Este es mi compromiso solemne en la ciudad que vio nacer a mis cuatro hijos", expresó el candidato ante un auditorio abarrotado, adornado con banderas tricolores y animado por grupos folclóricos que celebraron la identidad colombiana previo a su discurso.

Principal aliado

Antes de la multitudinaria congregación, el aspirante presidencial sostuvo reuniones de alto nivel para fortalecer la cooperación bilateral.

El abogado conversó con figuras clave del gobierno estadounidense, como la representante federal María Elvira Salazar y el exsubsecretario de Estado Christopher Landau.

De la Espriella describió este encuentro como una "maravillosa velada" junto a amigos de los intereses de Colombia.

De acuerdo con sus planteamientos, el objetivo central de su propuesta de gobierno radica en la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar el crimen organizado transnacional con el respaldo de Washington.

"Con nuestro principal aliado tenemos que combatir el narcotráfico y el terrorismo con mano de hierro", aseguró el candidato.