Embajador de EEUU ante la OEA: "Tenemos un compromiso con el pueblo de Venezuela, no los vamos a abandonar"

WASHINGTON/ESPECIAL. -- Luego de intensas negociaciones, la resolución de la OEA, avalada por Argentina , Chile, Estados Unidos , Paraguay y Uruguay, que buscaba pedir la publicación de los resultados detallados de la votación presidencial en Venezuela, avalada por Argentina, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, para permitir la presencia de observadores que garanticen la “legitimidad” de esos comicios, no fue aprobada por no alcanzar los 18 votos necesarios.

“No aceptamos esta farsa, debemos ser capaces de distinguir entre el bien y el mal”, dijo la ministra de relaciones exteriores argentina, Diana Mondino luego de que la iniciativa que instaba al régimen de Nicolás Maduro a publicar los resultados por mesa electoral y realizar una verificación integral con observadores independientes, no vio la luz.

La canciller Mondino dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS que se encontraban muy preocupados por la situación en Venezuela.

“Según la oposición y toda la información que ya circula en la web, está claramente demostrado que el ganador ha sido el señor Edmundo González entonces, la preocupación es que algo que es tan evidente no sea reconocido”.

Mondino dejó claro que la resolución no buscaba interferir en los asuntos internos de otro Estado, pero se mostró sorprendida de la actitud que tomó Venezuela hacia muchos países de Latinoamérica al pedirles que retiraran su personal diplomático, considerando está acción como poco habitual.

El tema de la violencia, también le preocupa a la canciller argentina dado el número de fallecidos por el tema electoral. “Eso francamente crea un conflicto entre Maduro y la sociedad. Es la actitud de un dictador. No es fácil de entender”.

Por su parte, el canciller de Perú Javier González-Olaechea, quien tuvo una acalorada intervención durante la tarde ante la falta de consenso para pasar la resolución, dijo a este Diario: “Uno pasa de la decepción, tras comprobar un doble discurso de países que votan la abstención otros en contra y otros ni vienen, al optimismo. Quienes somos demócratas de verdad, tenemos una misión que cumplir en America, hoy se llama Venezuela y no escatimaremos esfuerzos legales para que prime la libertad y la democracia conforme se pronunció el 70% aproximadamente de electores venezolanos, considerando que millones en el extranjero no fueron permitidos de votar. De forma que yo admiro la resistencia venezolana y lo único que les puedo decir es que no cejen, que no dejen de luchar, que todo mal tiene su fin”.

La ministra de exteriores de Ecuador, María Gabriela Sommerfeld, quien también formaba parte del grupo de cinco cancilleres presentes, se mostró decepcionada por la falta de acuerdo en principios tan importantes como la defensa de la democracia y el respeto a la voluntad de los ciudadanos venezolanos en sus elecciones.

“¿Qué es lo que se pide? Que haya transparencia, que haya un conteo de votos con observadores para que se pueda certificar; que lo que se anuncia es lo que pide la ciudadanía o lo que votó la ciudadanía. Que bajo los principios básicos de la transparencia y de la defensa de la democracia no nos podamos poner de acuerdo, es triste, pero al mismo tiempo es bueno que sepa la ciudadanía venezolana que hay muchos países que sí defienden esos principios y que éste, es un foro multilateral donde se exponen diferentes posiciones, se discute, se debate y ojalá pronto se pueda hacer justicia con la ciudadanía venezolana”.

Protestas Venezuela frente a la OEA.jpg Venezolanos a las afueras de la sede de la Organización de Estados Americanos exhortan al organismo que le exija al régimen de Venezuela mostrar las actas de votación. SONIA SCHOTT

Para Stephen Donehoo, analista político de McLarty Associates es muy importante el hecho de que los cancilleres de Paraguay, Perú, Panamá, Argentina y Ecuador hayan viajado en tan corto plazo a Washington para participar en la reunión.

“Creo que lo que han dicho los cancilleres de los distintos países es que han coincidido en que Venezuela muestre con hechos, los resultados reales de la elección que ocurrió el pasado domingo y creo que es lastimoso que por falta de un voto no pudieron establecer unos puntos fundamentales de la democracia en Las Américas. La gran mayoría de los países se han declarado a favor de la transparencia en las elecciones en Venezuela y eso debe animar a los venezolanos porque tienen apoyo por casi todo el hemisferio y los gobernantes actuales de Venezuela deben tomar en serio las palabras que han dicho todos sus homólogos.

“En base a lo que han dicho observadores como el Centro Carter, los números no dan”, precisó Donehoo.

El representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, señaló que no estaba satisfecho con el resultado de la votación donde solo 17 miembros apoyaron la resolución.

“Creo que es lamentable considerando lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, sin embargo, no quiere decir que la OEA va a dejar de hacer su trabajo, vamos a continuar porque al pueblo venezolano no lo vamos a abandonar”.

Mora adelantó que su gobierno dará a conocer próximamente algunas medidas que van a demostrar el compromiso de Estados Unidos con la democracia y con el pueblo venezolano.

El secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, también se encontraba en la OEA donde aprovechó su intervención para llamar a Nicolás Maduro, y a los gobiernos extranjeros a reconocer a Edmundo González, como el ganador de las elecciones, asomando la idea de que el que el ente electoral venezolano (CNE) no ha publicado los escrutinios en base a las actas porque o bien se niega a reconocer el triunfo de González o porque busca ganar tiempo para falsificarlas.

El exalcalde de El Hatillo en Venezuela, David Smolanski, y ahora coordinador del grupo de trabajo encargado del tema la crisis migratoria venezolana, estaba en la Organización desde donde nos dijo que, esperaba que los países de la región acompañaran al pueblo venezolano.

“Que la región sea parte de este hecho épico cuando los venezolanos por una abrumadora mayoría elegimos a Edmundo González como presidente de Venezuela. Hoy no queda duda de que ganamos. Fue una paliza lo que ocurrió a pesar de todos los obstáculos que puso el régimen durante la campaña con el uso de la fuerza como la ha venido utilizando Maduro desde el lunes en la madrugada.”

Smolanski pidió también protección para el pueblo venezolano dado que ya se han producido al menos 25 muertes y 177 detenciones arbitrarias.

“Venimos a pedir protección para nuestros compañeros del comando de campaña que están la embajada de Argentina, así como a María Corina Machado y a Edmundo González y la comunidad internacional nos apoye en una transición pacífica y ordenada. Una transición a la democracia en Venezuela porque eso no solo favorece al país sino a toda la región”.

Mientras transcurría la reunión adentro de la OEA un grupo de venezolanos se dio cita a las afueras del organismo regional a pesar de la persistente lluvia que caía y mientras ondeaban banderas y pancartas se oía “Se ve, se siente, Edmundo presidente’.