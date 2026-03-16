lunes 16  de  marzo 2026
GUERRA

Cifra de desplazados en Líbano por la ofensiva israelí supera el millón

El último balance del Ministerio de Sanidad del Líbano eleva a 886 las personas muertas y a 2.141 las heridas desde el inicio de la última ofensiva israelí

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BEIRUT. - El Gobierno del Líbano informó este lunes que la cifra de desplazados como consecuencia de la ofensiva israelí ha superado ya el millón de personas.

En concreto, son ya 1.049.329 las personas registradas como desplazadas ante las autoridades, según informó la Unidad de Riesgos y Desastres, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros libanés.

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De esta cifra, 132.742 están en los 622 centros de acogida habilitados por las autoridades y el resto en domicilios particulares.

El Gobierno recordó también que el último balance del Ministerio de Sanidad eleva a 886 las personas muertas y a 2.141 las heridas desde el inicio de la última ofensiva israelí, el pasado 2 de marzo.

Asimismo, las autoridades libanesas advirtieron de un incremento en el número de sanitarios afectados por los ataques de Israel siendo 38 los muertos y 69 los heridos dentro de este grupo de profesionales.

El presidente de Líbano, Michel Aoun, manifestó este lunes que espera lograr "avances" hacia la apertura de negociaciones directas con Israel para intentar poner fin a la ofensiva militar israelí.

"Esperamos lograr avances decisivos a través de la iniciativa que hemos puesto en marcha", destacó Aoun en declaraciones recogidas por el diario libanés L'Orient-Le Jour.

Ofensiva de Israel

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento chiita atacó a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní.

Este lunes, Israel anunció haber emprendido operaciones terrestres "limitadas" contra el grupo proiraní Hezbolá en Líbano. Esto mientras Estados Unidos presiona a las grandes potencias para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán.

El Ejército de Israel notificó que en los últimos días emprendió "operaciones terrestres limitadas y selectivas contra bastiones clave" de Hezbolá en la zona. Argumentaron que se trata de "esfuerzos defensivos" dirigidos a "eliminar a los terroristas que operan en la zona".

FUENTE: Con información de Europa Press

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