Exregistrador colombiano: gobiernos deben rechazar resultados de elecciones en Venezuela

"Lo que debe hacer el gobierno (de Colombia) ahora y los gobiernos es rechazar el resultado del CNE. Ya no se puede pedir recuento de actas porque las actas ya fueron publicadas por la oposición, son actas totalmente legales, válidas, porque tienen los códigos QR, tienen los códigos de transmisión", explicó.

OPINIÓN Venezuela no puede ser Kazajistán; la OTAN caribeña no se lo permita a Rusia ni a Cuba

Vega, con vasta experiencia en temas electorales, cuestionó la legitimidad del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), afirmando que el sistema está completamente controlado por el régimen de Nicolás Maduro. “El sistema electoral falla porque el consejo electoral es totalmente del gobierno del dictador Maduro”, declaró Vega. Según él, la postura de que se deben solicitar las actas es innecesaria y desinformada, ya que las actas ya han sido recuperadas y publicadas por la oposición.

El exregistrador resaltó que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, hizo accesibles las actas de votación, las cuales considera válidas y legales. “Las actas ya están, las actas las recuperó la jefe de la oposición, la doctora (María) Corina Machado. Es decir, ya no se puede pedir recuento porque ya las actas están”.

En este sentido, Vega argumenta que cualquier solicitud de la publicación adicional de actas es redundante y carece de fundamento.

Solicitud de Petro, innecesaria

Vega también criticó el llamado del presidente colombiano Gustavo Petro para un recuento de actas, sugiriendo que esta solicitud no solo es innecesaria, sino también contraproducente. “Le ha faltado no sólo fuerza al gobierno nacional porque es que ya no se pueden pedir actas”, afirmó. Según Vega, la comunidad internacional, incluyendo a Colombia, debería aceptar las actas publicadas por la oposición como la fuente confiable de información y rechazar las demandas de nuevos recuentos.

El exregistrador también exigió la judicialización de los miembros del CNE de Venezuela debido a la falta de transparencia y las inconsistencias observadas durante el proceso electoral. “La actitud es dolorosa y tendrán que ser judicializados los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela”, concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rcnradio/status/1818683333661831272&partner=&hide_thread=false #Atención | Alexander Vega, codirector del Partido de la U y exregistrador Nacional, afirmó que ni Colombia ni la comunidad internacional deben solicitar la publicación de las actas electorales de las presidenciales en Venezuela, ya que la oposición lo hizo. En su lugar, Vega… pic.twitter.com/yiHrGfkhy2 — RCN Radio (@rcnradio) July 31, 2024

FUENTE: REDACCIÓN