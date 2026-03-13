viernes 13  de  marzo 2026
POLÍTICA

EEUU inicia proceso de extradición a Chile de cabecilla del cartel venezolano Tren de Aragua

Chile solicitó su extradición para que responda por delitos de asociación criminal, secuestro y homicidio relacionados con la célula criminal

Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana 'Tren de Aragua' y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este viernes el arresto con fines de extradición a Chile de Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de ser uno de los líderes de "Los Piratas", la filial chilena de la pandilla Tren de Aragua.

Gámez Salas, alias "Turko", ya cumple condena en Estados Unidos tras haber entrado en el país ilegalmente el año pasado, explicó el Departamento de Justicia mediante un comunicado.

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En términos legales, su arresto significa que fue transferido ante un juez que analizará ahora la demanda de extradición formulada a Estados Unidos por Chile.

De ser autorizada esa extradición, Gámez Salas podría ser enviado a Chile sin cumplir la totalidad de su condena en California (emitida en abril de 2025), si así lo decide el gobierno.

Este cabecilla de "Los Piratas" participó presuntamente en el secuestro, tortura y asesinato del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda en 2024.

El asesinato de este exiliado y disidente causó tensiones diplomáticas entre Santiago y Caracas.

Cooperación bilateral

"El arresto de Rafael Enrique Gámez Salas con fines de extradición es prueba de la sólida y constante cooperación entre Estados Unidos y nuestros socios extranjeros para combatir el crimen transnacional", señaló el texto.

El "Turko" era la mano derecha de Carlos Gómez Moreno, "Carlos Bobby", el jefe para operaciones en toda América Latina del Tren de Aragua, una organización muy violenta surgida en Venezuela que fue designada como organización terrorista hace un año por Washington.

Chile también lo acusa de un tiroteo contra un agente policial en abril de 2024, así como de secuestros y extorsiones, explicó el Departamento de Justicia.

El "Turko" fue capturado tras entrar ilegalmente en Estados Unidos y deportado a Venezuela en 2023. Poco después volvió a entrar ilegalmente en el país. Fue detenido y procesado por ese delito, así como por contrabando de seres humanos.

En septiembre del año pasado Washington ya extraditó a Chile a otro supuesto miembro del Tren de Aragua, Edgar Javier Benitez Rubio.

FUENTE: Con información de AFP

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