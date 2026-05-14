jueves 14  de  mayo 2026
ARTES VISUALES

Artista colombiana Delcy Morelos exhibe en Londres una instalación llamada "Origo"

El trabajo de Morelos es una instalación inmersiva que explora la relación entre el cuerpo humano, la tierra, la memoria ancestral y los ciclos naturales

La artista colombiana Delcy Morelos

La artista colombiana Delcy Morelos

Captura de pantalla / mariangoodmangallery / Instagram

LONDRES.- La artista colombiana Delcy Morelos exhibe desde el 15 de mayo en Londres una instalación monumental, llamada Origo, en la Barbican Sculpture Court, en la primera gran presentación en la capital británica de su obra, que se podrá contemplar hasta el 31 de julio.

El trabajo de Morelos, nacida en 1967 en Tierralta, en el departamento colombiano de Córdoba, es una instalación inmersiva que explora la relación entre el cuerpo humano, la tierra, la memoria ancestral y los ciclos naturales.

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"Es la primera exposición que exhibo en el Reino Unido en gran formato. Hice hace muchos años, en el 2003, una que se llamó Color que soy, en unas residencias que se llamaban Metal, pero es mi primera exposición exterior y de gran tamaño en el Reino Unido", explicó este jueves Morelos a la AFP.

La obra está hecha principalmente con materiales orgánicos, como tierra, arcilla, fibras, pigmentos naturales y especias, algo característico en la obra de Morelos.

"Somos habitantes del planeta Tierra, no hemos salido de su vientre, todavía seguimos en el vientre de la madre Tierra y Origo es un reflejo de este vientre", explica Morelos.

Con dieciocho metros de diámetro y tres metros de altura, "Origo es la obra al aire libre más ambiciosa de Morelos hasta la fecha", según los organizadores del Barbican.

Experiencia sensorial

En lugar de funcionar como una escultura tradicional para mirar desde afuera, Origo está pensada como una experiencia sensorial, en la que el visitante entra en el espacio y percibe olor, textura, temperatura y color.

"Se llama Origo, que es origen en latín. El Barbican fue un asentamiento romano y el latín estuvo aquí, en esta tierra. Me gusta que las piezas regresen al origen del lugar, donde fueron construidas, que sean una respuesta a la historia del sitio", explica Morelos.

"En este momento en que estamos viviendo momentos angustiosos, apocalípticos, violentos, lo que nos une es la tierra. Somos habitantes del planeta Tierra, no hemos salido de su vientre y Origo es un reflejo de este vientre", añade la colombiana.

Esta obra de la artista solo se exhibirá en Londres.

"Las obras son efímeras. Se hace con materiales cercanos. La hice en Newcastle, con su tierra, porque me gustaba su color y su energía, su vibración", señala Morelos.

"Cuando hago un proyecto, respondo a ese espacio en particular. Si me invitan a otro lugar, respondo a ese otro lugar con otra cosa, con otra obra, con otra figura, con otra experiencia", añade.

En la City de Londres

La obra se encuentra a la entrada del Barbican Arts Centre, en plena City de Londres, la zona administrativa, con edificios modernos, de la capital británica.

"En este espacio en particular donde el modernismo se hace presente con la arquitectura brutalista, respondo con un minimalismo brutalista hecho con arcilla, tierra, con especias", explica.

"Hay dos vacíos, uno interior y uno todavía más interior de color negro, oscuro, donde la sombra se hace presente y donde hay una tensión entre la luz y la sombra", añade.

Entre sus planes próximos se encuentra exponer en Bruselas.

"Después de esto voy a estar en Bruselas, en una exposición que se llama Úterus in Úterus. Mis obras más recientes están relacionadas con la madre, la fertilidad, el origen y la bruja", indica la colombiana.

Morelos explica que desde 2012 solo trabaja con tierra.

"Antes trabajaba con pintura", afirma, un arte del que no se ha alejado completamente.

"Ahora estoy haciendo acuarelas con tierra", explica, añadiendo que en algún momento volverá a trabajar más en la pintura.

Aunque está concentrada en su trabajo con materiales de la tierra.

"Soy una artista que está trabajando en este momento con la tierra, mostrando la profunda relación que tenemos con ella. Porque sentirnos separados de la tierra es una ilusión, nos alimentamos de ella y formamos parte de ella", concluye.

FUENTE: AFP

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