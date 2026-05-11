martes 12  de  mayo 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Fiscalía de EEUU presenta cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas al Tren de Aragua

En la redada en el ámbito nacional se incautaron 80 armas de fuego y cerca de 18 kilogramos de drogas y más de 100.000 dólares

Los cargos presentados a las personas vinculadas con el Tren de Aragua incluyen tráfico de armas de fuego (Departamento de Justicia de EEUU)

Los cargos presentados a las personas vinculadas con el Tren de Aragua incluyen tráfico de armas de fuego (Departamento de Justicia de EEUU)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. La Fiscalía de Estados Unidos presentó este lunes,11de mayo, cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas con la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), en el marco de un operativo que se desarrolló en cinco estados distintos.

“Muchos de los acusados en esta operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional son inmigrantes indocumentados de Venezuela, Colombia y Honduras”, informó en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.

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En el operativo se incautaron más de 80 armas de fuego, aproximadamente 18 kilogramos de drogas y más de 100.000 dólares estadounidenses, agregaron las autoridades.

Entre los estupefacientes incautados están: fentanilo, cocaína, metanfetamina, éxtasis y ketamina.

“Esta es una operación masiva e impactante que ha desarticulado a más de 25 terroristas de TdA que sembraban el caos en nuestras calles”, dijo en el comunicado el director del FBI, Kash Patel. “Esta es una operación masiva e impactante que ha desarticulado a más de 25 terroristas de TdA que sembraban el caos en nuestras calles”, dijo en el comunicado el director del FBI, Kash Patel.

Los cargos fueron presentados en seis distritos judiciales de EEUU ubicados en los estados de Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, e incluyen delitos como tráfico de armas de fuego, narcotráfico y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico, entre otros.

El operativo se enmarca en una intensificación de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses contra la organización criminal, calificada como “terrorista” por Washington.

“El éxito de esta operación es una prueba de la dedicación y la experiencia de nuestros agentes especiales de HSI, así como del compromiso inquebrantable de nuestros socios de las fuerzas del orden a nivel federal, estatal y local”, escribió en un comunicado John, director ejecutivo adjunto en funciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU.

Aumentó presión con segundo mandato de Trump

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las autoridades presentaron cargos federales contra más de 260 miembros y asociados del Tren de Aragua desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025.

El pasado febrero, 27 miembros y asociados de Anti-Tren, facción disidente de la pandilla Tren de Aragua, fueron acusados de 38 cargos, incluido un doble asesinato cometido en 2024 en el distrito neoyorquino de El Bronx, así como de tráfico sexual, secuestro, crimen organizado y otros delitos

FUENTE: Con información de EFE y Fox News

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