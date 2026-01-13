martes 13  de  enero 2026
CRIMEN ORGANIZADO

Capturan en México a seis miembros de la banda venezolana Tren de Aragua

Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada "del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas"

Imagen de referencia de una patrulla de policía.

Pixabay

Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO.- Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.

Este grupo criminal ha sido designado como "organización terrorista" por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Militares y agentes federales mexicanos "detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas", detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada "del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas" de trata, añadió el funcionario.

También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.

Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.

La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.

El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

FUENTE: Con información de AFP

