TEMPORADA CICLÓNICA

Erin, el primer huracán del año en el Atlántico se fortalece y amenaza al Caribe

Con vientos sostenidos de hasta 120 km/h, Erin se dirige a Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, y Puerto Rico, según el Centro Nacional de Huracanes

Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La tormenta tropical Erin se fortaleció a huracán el viernes, el primero de la temporada en el Atlántico Norte, y continúa su trayectoria hacia el Caribe, donde podría provocar fuertes lluvias e inundaciones.

Con vientos sostenidos de hasta 120 km/h, Erin se dirige hacia las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses, y Puerto Rico, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes(NHC) de Estados Unidos.

Se espera que genere intensas lluvias sobre estos territorios entre la noche del viernes y el domingo, con "inundaciones repentinas (...), así como deslizamientos de tierra o lodo", advirtió la agencia meteorológica.

Las islas San Martín, San Bartolomé y Guadalupe, más al sur, están en alerta amarilla por disposición de los servicios meteorológicos de Francia, por fuertes lluvias y tormentas eléctricas debido a los efectos periféricos que podría causar el huracán.

Rumbo a huracán mayor

Se prevé que Erin continúe fortaleciéndose durante el fin de semana hasta convertirse en un "huracán mayor", advierte el NHC, pronosticando un movimiento hacia el noroeste que le haría pasar sobre parte de República Dominicana y Haití, y luego sobre las Bahamas.

Las condiciones atmosféricas son propicias para la intensificación de Erin, según los meteorólogos. Se espera que las aguas cálidas del océano y la disminución de la cizalladura del viento contribuyan a su fortalecimiento.

Para el sábado, el pronóstico es que se intensifique a un huracán mayor de categoría 3, con vientos que superarían las 115 mph. De mantenerse esta proyección, Erin se conservaría como un huracán de gran intensidad durante el domingo.

