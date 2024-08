Esposa de opositor arrestado denuncia que no le han permitido verlo en seis días

"Estoy a las afueras de El Helicoide donde no me dieron ningún tipo de información. el cuerpo policial al que le pregunté me dijo que le preguntaron al Sebin y que ellos no lo tienen, niegan tenerlo", relató Silva.

Superlano, exdiputado de la Asamblea Nacional, fue detenido el 30 de julio en la mañana por unos hombres encapuchados y sin identificación, que interceptaron su vehículo en una zona de Caracas. Los sujetos, que estaban vestidos de color negro, lo sacaron de su automóvil a la fuerza y lo subieron en otro. Junto a Superlano también se llevaron a su asistente Renso Salinas y a la persona que conducía e vehículo Rafael García.

El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, dio a conocer el arresto a través de la red social X.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta nueva ola de detenciones contra líderes políticos en Venezuela", escribió ese martes en su cuenta de X.

A la fecha de la redacción de esta nota, se desconoce el motivo por el que Superlano fue detenido y cuál fue el cuerpo policial que realizó el arresto.

Silva, quien dio las declaraciones en las afueras de El Helicoide, dijo que exige a las autoridades una fe de vida de su esposo, así como del periodista y también miembro de Voluntad Popular, Roland Carreño, y demás opositores detenidos de forma "arbitraria" según han denunciado ONG.

"Exijo una fe de vida de Freddy Superlano, de Roland Carreño, y de todos los detenidos injustamente en nuestro país. De este centro de tortura han salido presos, pero han salido presos muertos, yo quiero a mi esposo vivo y quiero a mi esposo con mis hijas, no vamos a descansar hasta liberarlos a todos", dijo Silva.

El 1 de agosto, Silva introdujo un recurso legal ante un tribunal para exigir una fe de vida de Superlano. Dijo que el opositor no ha cometido ningún delito ni tiene una orden de captura en su contra.

“Estoy sumamente preocupada porque no sé donde se encuentra Freddy, no tiene ninguna orden de captura, él no ha cometido ningún delito”, expresó Silva al salir del Tribunal. Contó que al momento de la detención, los sujetos que se lo llevaron "dispararon al vehículo" y "lo chocaron hasta que lo interceptaron". "Hago responsable a Nicolás Maduro de lo que le pueda suceder a mi esposo”, advirtió.

Además, Silva indicó que han recibido "amenazas de que sí lo han estado torturando para que salga, posiblemente, a declarar en contra de María Corina (Machado) y Edmundo González. Hemos recibido esa información bajo cuerda (extraoficialmente)”, denunció.

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que el régimen de Nicolás Maduro se adjudicó la victoria sin presentar las actas electorales que así lo certifiquen, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, dijo que según su conteo el ganador fue su candidato Edmundo González Urrutia. Además, la PUD, liderada por González Urrutia y la líder María Corina Machado hizo públicas las copias de las actas de escrutinio.

A partir de ese momento, el régimen de Maduro, que no reconoce la victoria opositora, ha emprendido una ola de persecución, amedrentamiento y detenciones "arbitrarias" de opositores, así como ha reprimido ferozmente cualquier foco de protestas ciudadanas en contra de lo que consideran ha sido un fraude electoral por parte de Maduro.

